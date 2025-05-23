ABD'de otomotiv lobisi kazandı: Kaliforniya’nın elektrikli araç planı durduruldu

ABD Senatosu, Kaliforniya eyaletinin 2035 yılı itibarıyla benzinle çalışan yeni araçların satışını yasaklamayı öngören planını engelledi. Oylama sonucunda, ABD Çevre Koruma Ajansı’nın (EPA) Kaliforniya’ya verdiği özel izin geri çekilerek, bu dönüm noktası niteliğindeki düzenlemenin önü kapatıldı.

Söz konusu izin, 2035'e kadar satılan yeni araçların en az yüzde 80’inin elektrikli, kalan kısmının ise plug-in hibrit olması zorunluluğunu içeriyordu. Bu plan sadece Kaliforniya’yı değil, ABD otomobil pazarının yaklaşık üçte birini oluşturan ve aynı uygulamayı benimseyen 11 diğer eyaleti de kapsıyordu.

Senato kararı, otomotiv sektöründe özellikle General Motors ve Toyota gibi büyük üreticilerin yoğun lobi faaliyetlerinin ardından geldi. Otomobil üreticileri, bu tür düzenlemelerin üretim maliyetlerini artıracağını savunurken, çevreci gruplar karara sert tepki gösteriyor.

Kaliforniya yetkilileri ise planın hava kirliliğini azaltmak ve karbon emisyonlarını sınırlamak için hayati olduğunu vurguluyor.

Kaliforniya, 2020 yılında yaptığı açıklamada, 2035’ten itibaren satılacak yeni araçların büyük çoğunluğunun elektrikli olması yönünde net bir hedef belirlemişti. Ancak bu hedef, siyasi ve endüstriyel baskılarla şimdilik askıya alınmış görünüyor.