ABD'de perakende satışları eylülde beklentiyi aştı

ABD’de eylül ayına ilişkin perakende satış verileri açıklandı ve beklenenin üzerinde bir artış kaydedildi. Verilere göre, eylül ayında perakende satışlar yüzde 0,4 oranında yükseldi. Ağustos ayında yüzde 0,1 artış gösteren perakende satışların eylülde yüzde 0,3 artması bekleniyordu, ancak gerçekleşen rakam bu beklentiyi aştı.

Otomobil hariç perakende satışlar da aylık bazda yüzde 0,5 artış gösterdi. Aynı zamanda, otomobil, benzin, inşaat malzemeleri ve gıda hizmetleri dışındaki perakende satışlar ağustos ayındaki yüzde 0,3'lük artışın ardından eylül ayında yüzde 0,7 oranında artış gösterdi.

Bu veriler, ABD ekonomisinin tüketici harcamalarındaki gücünü koruduğunu işaret ederken, piyasa analistlerinin beklentilerinin ötesine geçti.