ABD'de tüketici güven endeksi yükseldi

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin mart ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, martta geçen aya kıyasla 0,8 puan artışla 104,2'ye yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tüketici güveninin bu dönemde 101 değerini alması tahmin ediliyordu. Şubat ayına ilişkin tüketici güveni ise 103,4'e revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, martta 1,9 puan azalışla 151,1 seviyesine geriledi.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 2,6 puan artarak 73'e çıktı.

Beklentiler endeksi, Şubat 2022'den bu yana geçen 13 ayın 12'sinde 80 değerinin altında kaldı. Endeksin 80 değerinin altında gelmesi, gelecek bir yıl içinde resesyon beklendiğine işaret ediyor.

Enflasyon beklentisi yüksek kalmaya devam ediyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Kıdemli Ekonomi Direktörü Ataman Özyıldırım, tüketici güveninin mart ayında bir miktar iyileşmesine rağmen, 2022'deki ortalamasının altında geldiğini ifade etti.

Tüketicilerin geleceğe yönelik iyimser olmalarına karşın mevcut durum hakkında biraz daha az iyimser olduklarını belirten Özyıldırım, iş imkanlarının "bol" olduğunu söyleyenlerinin oranının düştüğünü, "çok fazla olmadığını" söyleyenlerin oranının ise arttığını kaydetti.

Özyıldırım, 12 aylık enflasyon beklentilerinin yüzde 6,3 ile yüksek kalmaya devam ettiğini kaydetti.