ABD'de tüketici güveni temmuzda geriledi

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Conference Board, Amerikalı tüketicilerin ekonomik koşullara dair eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin temmuz ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Güven Endeksi temmuzda geçen aya kıyasla 1,4 puan azalarak 90,8 seviyesine indi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 92,4 değerini alması yönündeydi.

Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin haziran ayı verisi ise 91,2'den 92,2'ye yukarı yönlü revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, temmuzda 3,6 puan azalarak 114,9 seviyesine geriledi ve böylece üst üste üçüncü ayda düşüş gösterdi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi ise aynı dönemde değişmeyerek 74,7 seviyesinde kaldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninin temmuz ayında hafif gerilediğini ve 2021'in sonlarından bu yana devam eden genel olarak aşağı yönlü eğilimini sürdürdüğünü belirtti.