ABD'den Ermenistan'a 250 milyon dolarlık hibe yardımı

USAID ve Ermenistan arasındaki hibe anlaşmasında yapılan değişiklikle 250 milyon dolara çıkarılan hibe yardımı afet risk yönetimi, siber güvenlik, gıda ve enerji güvenliği, bölgesel işbirliği ve ticaret, demokratik reformlar ve ekonomik kalkınma gibi temel alanları kapsayacak.

John Allelo, "Bu değişiklik Ermenistan'la ortaklığımıza olan bağlılığımızı gösteriyor. Desteğimizi artırarak ve programlarımızı genişleterek Ermenistan'ın büyümesine ve başarılı olmasına yardımcı oluyoruz" açıklamasını yaptı.