AB'den çiftçiye destek paketi

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, üye ülkelerdeki çiftçileri desteklemek ve rekabet güçlerini artırmak için Ortak Tarım Politikası'nı basitleştirmek üzere torba yasa teklifi hazırlandığı bildirildi.

Açıklamada, torba yasanın çiftçilerin idari yükünü hafifletmeyi, kontrolleri etkinleştirmeyi, uygulamayı geliştirmeyi, kriz müdahalesini artırmayı ve yatırım ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediği kaydedildi.

Çiftçiler 1,58 milyar, ulusal idareler 210 milyon tasarruf sağlayacak

Yapılacak değişikliklerle çiftçiler için yıllık 1,58 milyar euro ve ulusal idareler için de 210 milyon euro tasarruf sağlanacağına işaret edilen açıklamada, ödemeler konusundaki belirli şartların ve kriz araçlarının daha esnek hale geleceği ifade edildi.

Küçük çiftçiye 2 bin 500 euro destek

Küçük ölçekli çiftçiler için basitleştirilmiş ödeme planı sunulacağı belirtilen açıklamada, çiftçiliği daha cazip hale getirmek için küçük ölçekli çiftçilere yönelik yıllık toptan ödeme miktarının iki kat artırılarak 2 bin 500 euroya çıkarılacağı kaydedildi.

Açıklamada, küçük ölçekli çiftçilerin ayrıca belirli çevre kurallarından koşullu olarak muaf tutulacağı ve çevre dostu çiftçiliği ödüllendiren ödemelerden de faydalanabilecekleri ifade edildi.

Sertifikalı organik çiftliklerin bir işlem yapmadan AB fonları için gereken çevresel şartlardan bazılarını karşıladığı kabul edileceğine işaret edilen açıklamada, bunun organik üreticilerin finansmana erişimini kolaylaştıracağı bildirildi.

Protestolar ses getirdi

Avrupa ülkelerindeki çiftçiler, özellikle geçen yıl artan üretim maliyetleri karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesi talebiyle yoğun protestolar düzenlemişti. Çiftçiler, AB kurumları önünde de şiddetli protestolar gerçekleştirmişti.