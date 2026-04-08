AB'den enerji uyarısı: ABD-İran ateşkesi fiyatları düşürmeyecek

Orta Doğu'da patlak veren savaş enerji tedarik zincirinin kalbi Hürmüz Boğazı'nda tıkanmaya neden olurken çatışmaların 6. haftasında bölgeden ateşkes haberi geldi. Ateşkesle birlikte piyasaları altüst eden, enerji fiyatlarını rekor seviyelere çıkaran Hürmüz belirsizliği de çözülme yoluna girdi.

Ancak Itkonen, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD-İran ateşkesinin Avrupa'nın enerji fiyatlarını düşürmeye yetmeyeceğini belirterek, "Şu anda yüksek enerji fiyatlarına yol açan bu krizin kısa süreli olacağına dair kendimizi kandırmamalıyız" dedi.

Hürmüz'den enerji tedariki

Itkonen, krizin daha uzun süreyeceğini öngörürken AB'nin Hürmüz Boğazı'ndan enerji ürünleri tedarikine ilişkin de şu açıklamayı yaptı:

"Aldığımız hacimlere bakacak olursak sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yaklaşık yüzde 8,5'i Hürmüz Boğazı'ndan geliyor. Ham petrol ve petrol ürünleri dahil olmak üzere petrol tarafında ise bu oran yaklaşık yüzde 7 civarında ve ağırlıklı olarak Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sağlanıyor. Jet yakıtı ve dizel açısından ise bu oran yaklaşık yüzde 40 seviyesinde."

Itkonen, Hürmüz Boğazı'ndan küresel ölçekte geçen petrol ve LNG miktarlarının ise yüzde 20 civarında olduğunu sözlerine ekledi.