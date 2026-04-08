Ateşkes sonrası Hürmüz'den ilk gemi geçti

İran devlet televizyonu, ABD ile İran arasında gece yarısı yürürlüğe giren geçici ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'ndan ilk geminin geçtiğini duyurdu.

İran basınında yer alan haberde, boğazdan geçen geminin yüküne ve hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Ateşkese rağmen saldırı iddiası

Bölgede gerilim düşüş eğilimine girse de güvenlik risklerinin tamamen ortadan kalkmadığına yönelik işaretler sürüyor. Bir kaynağa göre, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'e uzanan petrol boru hattı öğleden sonra insansız hava aracıyla hedef alındı. Saldırının ardından oluşan hasarın boyutunun henüz netleşmediği bildirildi. Suudi Aramco'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu boru hattı, Orta Doğu'daki çatışmalar sırasında Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla birlikte Suudi petrolünün küresel piyasalara ulaşmasında kilit rol üstleniyor. Bu nedenle hatta yönelik olası bir kesinti, enerji arzı açısından yakından izleniyor.