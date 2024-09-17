AB'den Polonya'ya 1,2 milyar Euro'luk yeşil dönüşüm desteği

AB Komisyonu, Polonya'nın hazırladığı plan doğrultusunda net sıfır ekonomiye geçişi desteklemek için stratejik sektörlerdeki yatırımlara 1,2 milyar Euro'luk katkı sağlayacağı bildirilen açıklamada, bu kapsamda, ülkenin batarya, güneş paneli, rüzgar türbini, ısı pompası, elektrolizör, karbon yakalama ve depolama ekipmanı üreten veya bu alanlara yönelik kritik ham madde sağlayacak yatırımlara doğrudan hibe vereceği belirtildi.

Kamu yararı birinci planda

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda AB'den onay alarak kullanabiliyor.