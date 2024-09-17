AB'den Polonya'ya 1,2 milyar Euro'luk yeşil dönüşüm desteği
Avrupa Birliği (AB), net sıfır emisyonlu ekonomiye geçişte Polonya'nın stratejik sektörlerine yatırımları desteklemek için 1,2 milyar Euro kaynak sağlamasına onay verdi. Konu ile ilgili AB yetkililerinin yaptığı açıklamada, Polonya'nın uygulayacağı tedbirin yeşil dönüşüme katkı sağlayacağı, bu nedenle AB kurallarına uyumlu bulunduğundan desteklendiği ifade edildi.
AB Komisyonu, Polonya'nın hazırladığı plan doğrultusunda net sıfır ekonomiye geçişi desteklemek için stratejik sektörlerdeki yatırımlara 1,2 milyar Euro'luk katkı sağlayacağı bildirilen açıklamada, bu kapsamda, ülkenin batarya, güneş paneli, rüzgar türbini, ısı pompası, elektrolizör, karbon yakalama ve depolama ekipmanı üreten veya bu alanlara yönelik kritik ham madde sağlayacak yatırımlara doğrudan hibe vereceği belirtildi.
Kamu yararı birinci planda
AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda AB'den onay alarak kullanabiliyor.