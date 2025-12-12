ABD'li banka Citi'den TCMB'ye uyarı: Hata payı çok az

Merkez Bankası'nın (TCMB) dün yılın son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 39,5’ten yüzde 38’e çekmesinin ardından ABD'li banka Citi'den karara ilişkin değerlendirme geldi.

Citigroup analistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü büyük faiz indiriminin bir açıklama gerektirdiğini belirterek, para politikası kurulunun hata payının çok az olduğu uyarısında bulundu.

PKK karar metninde geçen ay olumlu seyreden enflasyona atıfta bulunurken Citi ekonomistleri Ilker Domac ve Gultekin Işıklar, bu iyileşmenin daha çok gıda fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığını, ancak "güvensiz enflasyon beklentileri ve zorlu enflasyon görünümü göz önüne alındığında" indirimin daha ayrıntılı bir gerekçelendirmeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Notta ayrıca "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 2026'da daha fazla gevşeme politikası uygulamaya hazırlanmasıyla birlikte, enflasyon düşürme sürecinin güvenilirliğinin piyasa katılımcıları tarafından daha fazla incelemeye tabi tutulacağına ve politika kaymasına çok az yer bırakacağına inanıyoruz" değerlendirmesi yapıldı.

Enflasyon ve faiz tahminlerini paylaştı

Citi yıllık enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 32 olacağı tahminini paylaştı.

Bankanın gelecek sene için enflasyon tahmini yüzde 23 olurken risklerin yukarı yönlü olduğu belirtildi.

Kurumun 2026 yıl sonu politika faizi tahmini ise yüzde 28.