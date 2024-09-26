ABD'li bankacılık devi BoFA'dan dikkat çeken 'Türkiye' raporu: Yumuşak iniş bekleniyor

Bank of America'nın (BofA) Türkiye raporunda ülkenin makroekonomik dengesizliklerinin yavaş bir şekilde iyileştiği belirtildi. Rapora göre; Türkiye ekonomisinde keskin bir daralma yerine yumuşak bir iniş yaşanacak.

BofA ekonomisti Zümrüt İmamoğlu tarafından hazırlanan raporda, Merkez Bankası’nın faiz indirimine acele etmeyeceği, aralıkta 250 baz puanlık bir indirim öngörüldüğü, kasımda ise verilerin beklenenden daha fazla iyileşmesi durumunda 150-200 baz puanlık daha küçük bir indirimin mümkün olabileceği ifade edildi.

Enflasyonda yıl sonu hedefi zor

BofA, enflasyonun yavaş bir şekilde düşmeye devam edeceğini öngörerek, eylül ayında manşet enflasyonun yüzde 48'e düşmesini ve 2021'den bu yana ilk kez politika faizinin altında kalmasını bekliyor.

BofA, yüksek hizmet enflasyonu ve gıda fiyatlarının, yıl sonu için Merkez Bankası’nın hedeflediği yüzde 38'lik enflasyon oranına ulaşmayı zorlaştırabileceğini vurguladı.

BofA 2024 yılı enflasyon beklentisini yüzde 42, 2025 yılı beklentisini ise yüzde 25 olarak belirtti. Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyon tahmini yüzde 41,5 olarak açıklanmıştı.