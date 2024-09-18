ABD'li milyarder tek tek saydı: Ekonomiyi tehdit eden 5 neden

ABD'nin dolar milyarderi ünlü yatırımcısı Ray Dalio Singapur'da düzenlenen Milken Enstitüsü Asya Zirvesi'nde dünya ekonomisinin merkezindeki beş temel soruna dikkat çekti.

CNBC-E'nin haberine göre; FED'in faiz kararı öncesi gelen açıklamalar büyük ilgi görürken Dalio, özellikle ABD'nin borç yükündeki artışa ve Çin ile yaşanan gerilime dikkat geçti. İki süper gücün küresel ekonomi üzerinde baskı yarattığını söyleyen Dalio, teknolojik gelişmeler ve iklim değişikliğin de dünya ekonomisini etkileyen önemli faktörler arasında olduğunu belirtti.

ABD'nin borç yönetimi

Birinci faktör olarak ABD'nin borç ve para politikalarına işaret eden Dalio, ABD’nin borç için ayırdığı bütçenin yüzde 30 artışla 1,04 trilyon dolara ulaştığını hatırlattı. Rakamın yıl sonuna kadar 1,15 trilyon dolara çıkmasının beklendiğinin altını çizen Dalio, bu borçların nasıl yönetileceğinin ve zenginlik birikimi üzerindeki etkisinin de sorgulanması gerektiğini vurguladı.

İç siyasetteki ayrılıklar

ABD'nin iç politikadaki krizlerine işaret eden Dalio, yaklaşan başkanlık seçimlerine de atıfta bulunarak sağ-sol arasındaki büyük servet farkının “uzlaşmaz” hale geldiğini söyledi. Dalio’ya göre, başkanın kim olacağı, ekonomiyi doğrudan etkileyen bir faktör olmasa da bu tür siyasi gerilimler, iç düzeni tehdit ediyor.

Çin-ABD gerilimi

Dünya ekonomisini etkileyen üçüncü faktör için ABD-Çin gerilimine dikkat çeken Dalio, Güney Çin Denizi'ndeki toprak anlaşmazlıkları, Tayvan'ın siyasi durumu ile ekonomik yansımaların iki ülke arasındaki ilişkileri şekillendirdiğini belirtti. Savaş korkusunun iki tarafı da frenlediğini belirten ABD'li milyarder, sürecin yine de bir istikrarsızlık yarattığını ifade etti.

Doğa olaylarının etkisi

Doğanın gücünü ekonomiye etki eden faktörler arasında dördüncü sıraya alan Dalio, kuraklıklar, seller ve pandemilerin, daha fazla insanın ölümüne neden olduğunu, iç düzenlerin yanı sıra uluslararası düzenlerde de değişiklikğe yol açtığını belirtti. Yine iklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklık artışına dikkat çeken Dalio, 1 derecelik artışın bile küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da yüzde 12'lik bir kayba yol açacağını söyledi.

Geleceğin süper gücü: Teknoloji

Son olarak teknolojideki ilerlemeye işaret eden Dalio, bunun hem büyük fırsatlar hem de büyük riskler taşıdığını söyledi. Teknolojinin verimliliğe katkı sağladığını belirten milyarder, teknolojiyi doğru kullanan ülkelerin hem ekonomik hem de askeri savaşta üstün geleceğini vurguladı.

Bu beş faktörün birleşiminde, sürprizlerin daha çok olumsuz yönde olacağını dile getiren Ray Dalio, dünya ekonomisi üzerindeki baskıların artacağını öngördü.