ABD'li yatırım platformu Robinhood çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkarıyor

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Robinhood Üst Yöneticisi (CEO) Vlad Tenev, şirket personeline gönderdiği bilgi notunda, işten çıkarma kararına ilişkin detayları paylaştı.

Şirketin ticari anlamda oldukça güçlü olduğunu vurgulayan Tenev, ancak çok katmanlı yapıdaki bir organizasyon yerine yalın bir ekibe sahip olmaları gerektiğini belirtti.

Tenev, "Bugün icra gücümüz yüksek, ancak hedeflerimiz kendi çıtamızı sürekli olarak yükseltmemizi gerektiriyor. Bunu başarmak için bugün organizasyon yapımızı daha yatay bir hale getiriyor ve toplam ekip büyüklüğümüzü çalışan sayımızın yüzde 10'u oranında azaltıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşten ayrılacak personelin kıdem tazminatı da dahil olmak üzere geçiş sürecinde tam olarak destekleneceğini kaydeden Tenev, temel amacın şirketteki "yetenek yoğunluğunu" en üst düzeye çıkarmak ve yüksek performans kültürü oluşturmak olduğunu aktardı.

Tenev, operasyonları daha ileriye taşımak adına şirketin öncü teknolojileri kullanmaya ve stratejik işe alımlar ile üst düzey yeteneklere yatırım yapmaya devam edeceğini bildirdi.