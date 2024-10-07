ABD'nin İsrail'e son 1 yılda yaptığı askeri yardım: 17,9 milyar dolar

Brown Üniversitesi'nin yayınladığı raporda, ABD yönetiminin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırımın ardından İsrail'e 17,9 milyar dolar askeri yardımda bulunduğu, bunun da Orta Doğu'daki çatışmaların artmasına neden olduğu belirtildi.

ABD'nin yaptığı yardımların büyük çoğunluğunu top mermileri ve hava saldırılarında kullanılan yaklaşık bir tonluk sığınak delici ile güdümlü füzelerin oluşturduğu ifade edildi.

İsrail'in hava savunma sistemlerine 4 milyar dolarlık hibe

Washington'un yaptığı askeri yardımlar içerisinde 'Demir Kubbe' gibi İsrail'in hava savunma sistemlerine 4 milyar dolarlık hibesi de yer alıyor. Raporda, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı kamuya açık askeri yardımın aksine, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e ne tür askeri yardımlarda bulunduğuna dair tam ayrıntıları paylaşmadığına dikkati çekildi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bürokratik manevralarla İsrail'e yaptığı yardımların tam miktarını ve sistem türlerini gizlemeye çabaladığına işaret edildi. Buna ek olarak ABD'nin 7 Ekim'den sonra Yemen'deki Husilere karşı düzenlenenler başta olmak üzere Orta Doğu'daki 'askeri operasyonlarına' da 4,86 milyar dolar harcadığı kaydedildi.

1959'dan bugüne 251 milyar dolarlık yardım

ABD'nin bugüne kadar en fazla askeri yardım yaptığı ülkenin İsrail olduğu belirtiliyor. Rapora göre, ABD, İsrail'e 1959'dan bu yana 251 milyar dolarlık askeri yardımda bulundu. ABD yönetimi, 1999'dan bu yana her yıl düzenli olarak İsrail'e askeri yardımda bulunuyor. 1999'da 2,7 milyar dolar olan bu askeri yardım, 2019'da 3,8 milyar dolara yükseltilmişti.