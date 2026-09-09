ABD'nin kritik ihtiyacı üçe katlanacak: Yüzde 94'ünü Çin kontrol ediyor

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Küresel çapta giderek artan savunma harcamaları, nadir toprak elementlerini küresel güvenlik yarışının merkezine taşırken savunma harcamalarının yıllık 2,7 trilyon doların üzerine çıkması, orduların yeni silah ve teçhizat yatırımlarını hızlandırırken kritik hammaddelere yönelik talebi de artırıyor.

Füze güdüm sistemleri, radarlar, insansız hava araçları ve sonar sistemleri başta olmak üzere modern askeri teknolojilerin önemli bölümünde kullanılan nadir toprak elementlerine ihtiyaç, ülkelerin savunma bütçelerini artırmasıyla birlikte büyüyor.

ABD'nin ihtiyacı 10 bin tona çıkacak

ABD Savunma Bakanlığı'nın yıllık özel nadir toprak mıknatısı ihtiyacı yaklaşık 3-4 bin ton seviyesinde bulunurken bu miktarın 2030'a kadar 10 bin tona ulaşması bekleniyor.

ABD savunma sanayisinin ihtiyacı birkaç yıl içinde üç katına çıkacakken artan talebin nasıl karşılanacağı önemli bir sorun.

Üretimin yüzde 94'ü Çin'de

Küresel nadir toprak mıknatısı üretiminin yüzde 94'ünü ise Çin gerçekleştiriyor. Çin dışında kalan üretim ise sadece 20-25 bin ton civarında. Bu tablo, özellikle savunma gibi stratejik bir sektörde Çin'e bağımlılığı ABD ve müttefikleri açısından önemli bir güvenlik sorununa dönüştürüyor.

Savunma bütçeleri yükseldikçe nadir toprak elementlerine olan talebin artması, Çin dışındaki üretim kapasitesinin genişletilmesi yönündeki baskıyı da güçlendiriyor.

ABD ve diğer ülkelerin daha dayanıklı tedarik zincirleri oluşturmak için Çin dışındaki maden, işleme ve mıknatıs üretim yatırımlarını hızlandırması bekleniyor. Böylece küresel savunma yarışında yeni bir cephe artık daha fazla silah üretmek değil, bu silahları üretecek stratejik hammaddelere kimin erişebileceği.