ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 483'e düştü
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı. Söz konusu verilere göre ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 9-16 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 azalarak 483'e düştü.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 37 azaldı.
Perşembe gününü 80,96 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 79,94 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 76,65 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 78,16 dolar seviyesinde tamamlamıştı.