ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki haftalık düşüş 2 milyon varili aştı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azalarak 420 milyon 500 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 800 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 1 milyon varil artarak, 383 milyon 900 bin varil seviyesine ulaştı. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azalarak, 212 milyon 700 bin varil olarak kaydedildi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 5-11 Ekim haftasında 99 bin varil artarak 13 milyon 931 bin varile yükseldi. Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 710 bin varil azalışla 5 milyon 529 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 329 bin varil artışla 4 milyon 123 bin varil oldu.

EIA'nın Ekim 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 220 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 540 bin varil olması bekleniyor.