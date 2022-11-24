ABD’ye CPTPP’ye katılımı düşünmesi için çağrı yapıldı

Center for China and Globalization (Çin ve Küreselleşme Merkezi) Başkanı Henry Wang, Singapur’daki SALT iConnections Konferansı’nda ABD’nin Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşma’ya (CPTPP) katılmayı ya da 'yeniden katılmayı' düşünebileceğini söyledi. Wang, “Umarım ABD, artık CPTPP’ye yeniden katılmayı değerlendiriyordur. Dünyayı daha tehlikeli hale getirecek çok sayıda güvenlik, askeri, savunma ittifakına sahip olmak yerine ekonomik, küresel ittifaklara yönelebiliriz” dedi.

Dengeler değişiyor

“ABD, küreselleşmede her zaman başı çekmiştir. ABD’nin dijital ekonomi de dahil olmak üzere küresel ticaret, ticaretin serbestleştirilmesi ve yatırımların kolaylaştırılması için yüksek standartlar belirleyen Trans-Pasifik Ortaklığı’ndan çekildiğini görmek üzücü” diye konuşan Wang, AUKUS, Five Eyes (Beş Göz) ve gayri resmi bir stratejik ittifak olan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu gibi daha fazla ekonomik ittifak ve daha az güvenlik ittifakı olması gerektiğini vurguladı.

"Olimpiyat tarzı rekabet çatışmadan daha faydalı"

Wang, ABD ile Çin arasındaki ekonomik ittifakların ve sağlıklı “Olimpiyat tarzı” rekabetin çatışmadan daha iyi olacağını söyledi. Wang, Çin Komünist Partisi’nin Pekin’deki toplantısında alınan kararların Çinli politika yapıcıların 'açılmaya' hevesli olduğunu gösterdiğini, bunun da Pekin’in ticareti ve çok taraflılığı teşvik etme iştahının hâlâ devam ettiğini gösterdiğini ifade etti.

Konferans’ta konuşan Hong Kong borsası HKEX CEO’su Nicolas Aguzin de ticaretin küreselleşmesinin doğu ile batıyı birbirine yaklaştırmak da dahil olmak üzere birçok fayda yarattığını söyledi. “Küreselleşme, dünya çapında birçok alanda fiyatların düşük, üretkenliğin yüksek olmasını sağlamıştı” diyen Aguzin, küreselleşmeden uzaklaşmanın bir gerçeklik haline geleceğinden endişe duyduğunu vurguladı. Aguzin, yeni güçlerin ortaya çıkmasıyla birlikte küreselleşmenin bu noktasında gerilimlerin artacağını sözlerine ekledi.

Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşma (CPTPP), ABD’nin Trump yönetimi altında Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan (TPP) çekilmesinin ardından 2018'de imzalanan çok taraflı bir ticaret anlaşması.

Dünyanın en büyük ticaret bloklarından birisi olan CPTPP, daha önce TPP olarak biliniyordu. Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de ABD’yi ticaret anlaşmasından çekmişti.