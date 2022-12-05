AB'nin perakende satışları ekimde geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,4 azaldı.

Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 1,8, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,7 düştü.

AB ülkeleri arasında ekimde bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 4,6 ile Avusturya'da, yüzde 4 ile Hırvatistan'da ve yüzde 3,3 ile Belçika'da görüldü. En fazla yükseliş ise yüzde 2,6 ile Lüksemburg'da, yüzde 0,5 ile Malta, Portekiz ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde, yüzde 0,4 ile de İspanya'da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda Danimarka'da yüzde 9,5, İsveç'te yüzde 6,4 ve Belçika'da yüzde 5,7 geriledi. Slovenya'da yüzde 8,5, Malta'da yüzde 7,2 ve Letonya'da yüzde 5,7 arttı.