ADA¬SO Başkanı Zeki Kıvanç: Sürdürülebilirlik rekabetin yeni şartı
Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, “COP31’e Doğru Sürdürülebilirlik Konferansları” kapsamında yaptığı konuşmada, sürdürülebilirliğin artık bir tercih değil, üretim ve ticaretin temel şartı haline geldiğini söyledi.
Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın sanayicilere net mesaj verdiğini belirten Kıvanç, “Ya dönüşümün öncüsü olacağız ya da küresel rekabette geri kalacağız. Biz Adana olarak bu süreci fırsat olarak görüyoruz” dedi.
Yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeyi birlikte ele aldıklarını ifade eden Kıvanç, Adana Sanayi Kampüsü bünyesindeki Model Fabrika, Sürdürülebilirlik Merkezi ve Enerji Verimliliği Merkezi ile firmalara verimlilik, enerji yönetimi ve yeşil dönüşüm alanlarında destek verdiklerini söyledi.
COP31 sürecini yalnızca çevre politikası değil, küresel ticaretin yeniden şekillendiği bir ekonomik dönüşüm olarak değerlendirdiklerini belirten Kıvanç, sürdürülebilirliğin maliyet değil teknolojik sıçrama fırsatı olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen ise sürdürülebilirliğin enerji, teknoloji ve üretim politikalarının merkezinde yer aldığını söyledi. Üniversitenin dünyada “su ayak izi belgesi” alan ilk üniversite olduğunu belirten Sözen, Adana’nın güçlü sanayi ve enerji altyapısıyla sürdürülebilir dönüşümün merkezlerinden biri olabileceğini kaydetti.