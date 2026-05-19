ADA¬SO Başkanı Zeki Kıvanç: Sürdürülebilirlik rekabetin yeni şartı

DÜNYA-ADANA

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Me­kanizması’nın sanayicilere net mesaj verdiğini belirten Kıvanç, “Ya dönüşümün öncüsü olaca­ğız ya da küresel rekabette geri kalacağız. Biz Adana olarak bu süreci fırsat olarak görüyoruz” dedi.

Yeşil dönüşüm ve dijitalleş­meyi birlikte ele aldıklarını ifa­de eden Kıvanç, Adana Sanayi Kampüsü bünyesindeki Model Fabrika, Sürdürülebilirlik Mer­kezi ve Enerji Verimliliği Mer­kezi ile firmalara verimlilik, enerji yönetimi ve yeşil dönü­şüm alanlarında destek verdik­lerini söyledi.

COP31 sürecini yalnızca çevre politikası değil, küresel ticare­tin yeniden şekillendiği bir eko­nomik dönüşüm olarak değer­lendirdiklerini belirten Kıvanç, sürdürülebilirliğin maliyet değil teknolojik sıçrama fırsatı olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Adana Alparslan Türkeş Bi­lim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen ise sürdürülebilirliğin enerji, teknoloji ve üretim politikaları­nın merkezinde yer aldığını söy­ledi. Üniversitenin dünyada “su ayak izi belgesi” alan ilk üniver­site olduğunu belirten Sözen, Adana’nın güçlü sanayi ve enerji altyapısıyla sürdürülebilir dö­nüşümün merkezlerinden biri olabileceğini kaydetti.