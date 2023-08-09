Afrika ile ticarette hedef 75 milyar dolar

Mehtap HALICI

TABA’nın kurulduğu dönemlerde, bundan 11 yıl önce bölgeye Türk şirketlerinin 8 milyar dolar yatırım yaptığını belirten Türk Afrika İşadamları Derneği (TABA) Başkanı Fatih Akbulut, Türkiye ve Afrika kıtası arasındaki ticaret hacminin bugün 30 milyar dolara ulaştığını söyledi. Fatih Akbulut, “Türk şirketlerinin Afrika’ya olan ticaret hacmini artırma amacındayız.

Bu rakamı 2030 yılına kadar 75 milyar dolara çıkarma hedefimiz var. Bu doğrultuda da yoğun bir çalışma içindeyiz” dedi. Türk-Afrika İş Adamları Derneği-TABA bugünlerin gündemde kıtası Afrika ile Türkiye arasındaki ticareti artırmak için çok önemli bir etkinliğe hazırlanıyor. 29-31 Ağustos’ta İstanbul’da gerçekleşecek Afrika İş Forumu ve Fuarı’nda (AFEX) Afrika’nın 40’tan fazla ülkesinden iş insanının katılması ve Türk şirketleri ile yeni iş bağlantılarının yapılması hedefleniyor.

Afrika ekonomisine katkı ve Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi için bugüne kadar 200’den fazla etkinlik yaptıklarını belirten Fatih Akbulut, AFEX’in zaman içerisinde ihraç malları fuarına dönüşmesini hedeflediklerini söyledi. Akbulut, "AFEX’in zaman içerisinde Çin’deki Kanton Fuarı gibi bir organizasyona dönüşmesini hayal ediyoruz” dedi.

İş fırsatları masaya yatırılacak

29-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek AFEX Fuarı, Türkiye ve Afrika arasındaki iş ortamını daha da geliştirecek ilişkileri teşvik etmeyi amaçlıyor. Türkiye dışında, Endonezya, Malezya, Filipinler, Brezilya ve birçok Avrupa ülkesinden iş insanları da yine Afrika ile iş yapmak için etkinliğe katılacak.

Etkinlikte, Türkiye ile Afrika arasındaki ticari potansiyel, yatırım fırsatları ve işbirliği olanakları tartışılacak. Bu etkinlik sayesinde, Türk iş adamları ve yatırımcılar, 64 farklı uçuşla Afrika kıtasına kolayca erişebilen İstanbul'da, Afrika'dan gelen önemli iş insanları ile buluşma ve iş ortaklarıyla tanışma fırsatı bulacak.