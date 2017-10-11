Ağaç işleme sektörü ihracatı yüzde 30 artırdı

11 Ekim 2017

Ağaç işleme makineleri, ahşap, orman ürünleri ve teknolojileri ile ambalaj sektörlerini bir araya getiren sektörün en önemli buluşma noktası Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı 14-18 Ekim tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Reed Tüyap Fuarcılık işbirliği ile düzenledikleri fuarın bu yıl 30’uncu yılı olduğunu ve tüm sektörün aylardır en son teknoloji ürünlerini görücüye çıkarmak için bu günü beklediğini söyleyen Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol, fuarın çok verimli geçmesini beklediklerini belirtti.

Bu fuarın sektöründe ve özellikle Avrasya coğrafyasında hakim ihtisas fuarı olması için projeler ürettiklerini ifade eden Erol, "Bu fuarın ve gelen ziyaretçinin daha nitelikli olması için çalışıyoruz. Devletimizin bazı ekstra destekleri var onları da sektörümüze sunacağız. İmalatçı ve ithalatçı arkadaşlarımız aylardır fuara yoğun bir şekilde hazırlanıyorlar. İmalatçı arkadaşlarımız özellikle endüstri, verimlilik ve 4.0’a uygun yeni makinelerini ilk kez fuarda sergileyecek. İthalatçılar da mevcut en son teknolojileri fuarda gösterecekler. Almanya’dan sonra şu anda Avrupa’nın İtalya ile beraber ikinciliğe oynayan en önemli fuarıyız" dedi.

Ana konsept ihracat

14-18 Ekim’de düzenlenecek fuarın ana temasının ihracat olacağını açıklayan Erol, Ağaç İşleme Makineleri Yan Sanayi Sektörü olarak bu yıl ihracatta çok ciddi bir artış kaydettiklerini açıkladı. İthalatta da düşüş yaşandığını bildiren Erol, yıl sonunda ihracatın ithalatı ikiye katlamasını beklediklerini söyledi.



Erol, "Şu anda sektör olarak yüzde 30’luk bir ihracat artışı yaşıyoruz. Bu artış bizim sektörümüzde çok büyük bir oran. Türkiye’de artık her türlü ürün üretiliyor ve hem yerli imalatçılar, hem de yabancı müşteriler makinalarımızı ve yan sanayilerimizi tercih ediyor. İhracatımızı daha da arttırmak için her türlü çalışmayı yapacağız" şeklinde konuştu.

Yurtdışından 10 bin nitelikli ziyaretçi

Bu yıl fuarın hareketli geçeceğini ve ziyaretçi rekoru kırmayı beklediklerini söyleyen Erol, yurt dışından 10 binin üzerinde yabancı ziyaretçi beklediklerini kaydetti.



Erol, "Hem yurtiçi hem yurt dışından yaklaşık yüzde 30 büyüme ile ziyaretçi rekoru kıracağız. Yurt dışından ciddi alım heyetleri gelecek. Bununla da ilgili TÜYAP’la beraber ortak organizasyonlarımız olacak. Hiç çalışmadığımız ülkelerden ciddi katılımlar bekliyoruz. Her kıtada çalıştık, 5 kıtadan da ziyaretçi bekliyoruz. Fuarımız yurtdışına dönük bir fuar olmaya doğru gidiyor. Yurt içinde ziyaretçimiz çok ama yurt dışından 10 bin tane şahsi firmayı buraya getirebilmek Türkiye’de belli başlı fuarların yapabileceği bir kabiliyet. Bunda çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.