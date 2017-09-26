Ağrı Şeker Fabrikası 3 yıl aradan sonra üretime başladı

26 Eylül 2017

Ağrı'nın tek sanayi kuruluşu olan ve 3 yıl aradan sonra tekrar faaliyete geçen Ağrı Şeker Fabrikası'nın 2017-2018 yılı pancar alım kampanyası başladı.

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Ayhan Babacan, fabrikada Iğdır ve Muş illerinin katkılarıyla 168 bin ton şeker pancarı işleneceğini belirtti.

Şeker pancarının işlenme süresinin 48 gün olacağını aktaran Babacan, şunları kaydetti:

"İşlenecek pancardan 22 bin 500 ton şeker, 6 bin ton melas ve 54 bin ton yaş küspe elde edilecektir. Şeker pancarı için çiftçilere 5 milyon 598 bin lira avans verdik. Bunlara ilaveten ödenecek olan 26 milyon 880 bin lira pancar bedeli ile toplamda 32 milyon 478 bin lira ödenmiş olacak. Fabrikada 23 memur, 179 daimi işçi, 150 muvakkat işçi ve 217 taşeron elemanı olmak üzere toplam 569 kişi istihdam edilmektedir"

Kaynak: AA