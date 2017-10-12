Ağustosta içme sütü üretimi yüzde 9 arttı

12 Ekim 2017

TÜİK, 2017 Ağustos ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, ticari süt işletmelerince ağustosta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,2 düşüşle 754 bin 635 ton inek sütü toplandı.

Söz konusu ayda ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 112 bin 742 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 56 bin 954 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 2 bin 508 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,8 arttı.

Yoğurt üretimi 116 bin 453 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarken, ayran üretimi de 70 bin 647 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artış gösterdi.

Ağustos ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,02 azaldı.