Ahmet Akbalık: İstanbul’un dönüşümü dış kaynakla sağlanabilir

Yurt dışından sağlanacak finansmanla İstanbul’un dönüşümünün sağlanabi­leceğini belirten Ahmet Akbalık, yerinde dönüşümün sakat bir uy­gulama olduğunu ve sadece bina­yı yenilemek anlamına geldiğini, bir şehir planlaması içermediğini söyledi. “İstanbul’u dönüştürmek mümkün” diyen Akbalık, “Yaban­cı kaynakla dönüştürebiliriz. İs­tanbu’da 1999 öncesi yapılmış 3 milyon konut var” ifadelerini kullandı. DEİK Türkiye-Belçika İş Konseyi Yürütme Kurulu Üye­si Ahmet Akbalık, “Türkiye, dep­rem sonrasında tek seferde 450 bin konut üretebilmiş devasa bir mühendislik ve uygulama yetkin­liğine sahiptir. Bu büyük kas ha­fızası ve güç, İstanbul’un deprem riskini çok daha hızlı ve planlı bir şekilde bertaraf etmek için kulla­nılabilir. İşte bu noktada ‘Finans Merkezi’ vizyonu ile ‘Kentsel Ca­zibe’ kavramını birleştirerek, İs­tanbul’u küresel bir finans ve çe­kim merkezi haline getirirken; şehrin altyapısını, mimarisini ve şehir planlamasını da bu küresel iddiaya yakışacak şekilde, gelece­ğe uygun olarak yeniden inşa ede­biliriz” dedi.

Konut, turizm, hazır giyim sek­törlerinde faaliyet gosteren Ak­balık, Türkiye’deki konut sektö­rüne ilişkin, yüksek faiz ortamı nedeniyle son yıllarda ciddi bir ötelenmiş talep oluştuğunu ileri sürdü. Özellikle krediye erişimde yaşanan zorlukların markalı ko­nut piyasasını doğrudan etkile­diğini belirten Akbalık, buna rağ­men uzun vadede konut ihtiyacı­nın güçlü şekilde devam ettiğini not etti Akbalık, “Bugün insan­lar konut almıyor değil, erteliyor. Çünkü faiz ortamı yatırım tercih­lerini değiştiriyor. Ancak Türki­ye’nin demografik yapısı, deprem dönüşüm ihtiyacı ve şehirleşme dinamikleri düşünüldüğünde ko­nut talebinin orta ve uzun vadede güçlü kalmaya devam edeceği çok açık. Şu anda ev almak çok ucuz” diye konuştu.

Haneler küçüldüğü için küçük konutlar revaçta

İstanbu’da bir grup gazeteci ile gerçekleştiriken sohbet toplan­tısında soruları yanıtlayan Ah­met Akbalık, inşaat sektörün­de son yıllarda yaşanan maliyet artışlarına ilişkin bilgiler verdi. Son yedi yılda 3 katına çıkan ma­liyetler gördüklerini kaydeden Akbalık, “Satamadığınız ürünü de fiyatlayamıyorsunuz. Satılan konutların çoğu katılım finansla oluyor. Banka kredisi ile satış yok denecek kadar az. Birinci el ko­nut satışı düşüyor. Bence birin­ci el konutta kredili satış yüzde 5 bile yoktur. Bir de küçük konut­lar karşılık buluyor. Çünkü hane­ler küçülüyor. Şu anda oluşacak talebi karşılayacak üretim yok. Konut para kazanılacak bir iş de­ğil. Finansmanı olan firmalar ya­pıyor ve çoğu daha önce başlamış projeler” bilgilerini verdi. Ak­balık ayrıca, “Türkiye’de inşaat sanayisi artık ihracat yapan dev bir ekosistem haline geldi. Bu ne­denle iç piyasa fiyatlamaları da küresel piyasalardan bağımsız hareket etmiyor. Çimento üreti­cisi de demir üreticisi de bugün dünyaya satış yapabiliyor. Bu du­rum doğal olarak maliyetleri yu­karı taşıyor” dedi.

Suriye, hazır giyim için bir fırsat

Hazır giyim sektörüne ilişkin bilgiler paylaşan Ahmet Akbalık, “Faiz-kur-enflasyon” yerine artık “istihdam-ihracat-kapasite kullanım oranlarının” konuşulması gerektiğini bildirdi. “En büyük problem kur” diyen Akbalık, döviz dönüşüm desteğinden faydalanan firma sayısının regülasyonlar ve koşullar yüzünden çok az olduğunu anımsattı. Transit ticaretin büyük bir potansiyel sunduğuna işaret eden Akbalık, Türkiye’nin bu fırsatı değerlendirmesini önerdi. Hazır giyim açısından Suriye’nin bir firsat sunduğunu anlatan Akbalık, “İşçilik maliyeti anlamında üçte bir gibi bir avantaj sağlar. Hazır giyim Mısır’a gitmekten kurtulur. Ayda 5-10 bin insanı eğitip ise adapte edebiliriz. Biz de firma olarak Mısır’a gitmedik ama Suriye’ye gidebiliriz” ifadelerini kullandı.