AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Merkez Bankası takipte

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul'da habercilerin sorularını yanıtladı.



Bankalar ve Kapalıçarşı arasındaki döviz alış-satış makasının 1 lirayı aşmasını değerlendiren Kurtulmuş şunları söyledi:



"Merkez Bankası bunu takip ediyor, kamu bankalarımız takip ediyor. Algının vermesi beklenen olumsuz sonuçlar bunlar. Türkiye bunları geçmişte çok yaşadı. Kapalıçarşı'nın başka, bankaların başka olduğunu çok yaşadı. Seçim dönemindeki bu mücadeleyi fırsat bilenler bir takım algılar oluşturmaya çalışıyorlar.

“Türkiye'de ekonomi normal seyrinde gidiyor”

Dolar şöyle olacak, böyle olacak? Vatandaşlarımızn bir kısmı ister istemez buna inanıyor. Tartışmanın detayını bilmiyor. Spekülasyon olduğunu ifade ediyorum. Hiçbir ekonomik rasyonaliteyle ifade edilemeyecek, gerçek dışı, algıdan ibaret. Türkiye'de ekonomi normal seyrinde gidiyor. "