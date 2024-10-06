AK Partili Güler duyurdu: Rapor haftaya çıkıyor

Emeklilik hayali kuranlar, 2024-2025 emekli aylığı farkı ile ilgili süreci merak ederken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den yeni açıklamalar geldi.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Güler, çalışmaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı içerisinde Emekli Sandığı ve memurlar ayrı bir statüde, kamu işçileri farklı bir statüde, SGK ile Bağkur da kendi statülerine sahip. Bunları incelediğimizde, 2024-2025 dönemine ilişkin belirgin farkların olmadığını görüyoruz.

Etki analizini iyi değerlendirmek lazım

Bazılarında yaş ve süre çok az etkiliyor, bazılarında fazla etkiliyor. Etki analizini iyi ortaya koyalım, kaç kişi etkileniyor? 2024’te emekliliği hak etmiş kaç kişi var?

Aralarındaki maaş bağlanma oranlarında, enflasyon farkı yansıtılmasından kaynaklı bir farklılık mı var, yoksa kanun ya da düzenleme ile beraber başka bir durum mu söz konusu?

Rapora göre yol haritası belirlenecek

Şu an arkadaşlarımız çalışıyor. Sayısal veriler ortaya çıktıktan sonra yol haritası çıkaracağız. Hakkaniyetli, adil, sürdürülebilir, kimseye haksızlık etmeden Çalışma Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız çalışıyorlar. Önümüzdeki haftalarda rapor ortaya çıkar.

Yasal düzenleme mümkün

Mevcut emeklilerle alakalı bir durum yok. 2024 itibarıyla emekliliği hak etmiş, çalışma hayatına devam ediyor. Bu 2025’e 2026’ya 2027’de sonraki yıllarda emeklilik söz konusu olduğunda farklılık arz edebilir mi? Farklılık arz etse bile bir mağduriyete sebebiyet verebilir mi? Bunu göreceğiz. Makul bir çözümü yasal düzenleme gerekirse bakacağız.

12 bin 500 liraya tamamlamaya çalışıyoruz

Sosyal güvenlik ihtiyacı kesinlikle var. Bizim günümüzün en özel kavramı sürdürülebilirliktir. Daha hakkaniyetli bir emeklilik sistemini hayata geçirmemiz lazım. Gelişmiş batı toplumlarına bakın, 45’li 50’li yaşlarda emekli olamazsınız orada. EYT var, geçmişten gelen birçok yük var. Merkezi bütçemizden her yıl çok yüksek miktarda bir kaynağı düşük emekli maaşı alan emeklilerimizi destekleyerek, onları 12.500 liraya tamamlamaya çalışıyoruz. Bizim yeniden prim miktarını, yaşı konuşmamız lazım. Geçmişten bugüne kadar biz bunu nasıl sürdürebiliriz? Daha gerçekçi primleri nasıl toplayabiliriz? Bunların hepsini konuşmamız lazım."