Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzine indirim geliyor
Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının genel seyrini belirlemeye devam ediyor. 1 Mart 2025 Cumartesi itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmazken 4 Mart salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına indirim gelmesi bekleniyor. Peki 1 Mart 2025 Cumartesi gününde İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin (mazot), LPG (otogaz) fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar Google benzeri arama motorlarında "güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar?" "Benzinin litresi kaç TL?", "İstanbul'da benzinin litre fiyatı ne kadar?" benzeri soruları aratıyor. İşte detaylar...
Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (1 Mart)
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 1 Mart 2025 itibarıyla herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.
Benzine indirim mi geldi? Benzin fiyatlarına ne kadar indirim geldi?
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzin fiyatlarında 4 Mart Salı gününden geçerli olmak üzere indirim uygulanması bekleniyor. Buna göre benzin grubunda Pazartesi gecesi 1,15 TL indirim yapılacak.
Son akaryakıt zamları ve indirimleri
Geçtiğimiz ayda akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken artışlar gerçekleşmişti. 5 Şubat itibarıyla geçerli olmak üzere LPG (otogaz) fiyatlarına 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. 22 Şubat tarihinde ise motorin fiyatlarına 1 lira 45 kuruş zam gelmiş, bu zam 27 Şubat tarihinde gelen 1 lira 43 kuruşluk indirim ile birnevi geri çekilmişti.
1 Mart 2025 güncel akaryakıt (benzin, motorin ve LPG) fiyatları
Güncel fiyatlar, İstanbul, Ankara ve İzmir için şu şekilde:
İstanbul akaryakıt fiyatları
Avrupa Yakası
Benzin: 46.43 TL/LT
Motorin: 46.58 TL/LT
LPG: 27.59 TL/LT
Anadolu Yakası
Benzin: 46.28 TL/LT
Motorin: 46.47 TL/LT
LPG: 26.99 TL/LT
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 46.97 TL/LT
Motorin: 47.29 TL/LT
LPG: 27.49 TL/LT
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 47.35 TL/LT
Motorin: 47.66 TL/LT
LPG: 27.34 TL/LT