Akaryakıta dev zam yolda: Ozan Bingöl tarih verdi: Zam 4 TL'yi aşacak (Benzin ve motorin ne kadar)
Benzin ve motorine bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam gelirken, Temmuz başı itibarıyla akaryakıt ile birlikte alkol ve tütün ürünlerine de en az yüzde 17,87 oranında zam gelecek. Vergi uzmanı Ozan Bingöl'ün hesabına göre; akaryakıtta pompaya yansıyan zam 3 Temmuz itibarıyla 4 TL'yi geçecek.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile birlikte vergi zamları akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bu gece yarısı itibarıyla motorine 1 lira 63 kuruş, benzine ise 1 lira 64 kuruş zam gelecek. Zamların nedeni ise ürün fiyatlarının yurtdışındaki artışı.
Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 13 gün sonra, 13 Temmuz’da akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine gelecek zammın en az yüzde 17,87 olacağını duyurdu. Bingöl’ün hesabına göre; bu gece yarısında geçerli olacak zamlar da dahil edildiğinde 13 Temmuz’da akaryakıt fiyatlarında 4 lirayı aşan bir artış yaşanacak.
Ozan Bingöl konuya ilişkin X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
* Cumhurbaşkanı aksi bir karar almaz ise 3 Temmuz tarihinde yani 13 gün sonra akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerindeki ÖTV tutarları Haziran ayı ÜFE’si sıfır bile gelse otomatik olarak en az yüzde 17,87 oranında artacaktır.
* KDV’si ile yaklaşık artış tutarı 2 ila 2,5 lira arasında olacaktır. Bu geceki zam ile birlikte örneğin benzinde 13 gün sonra toplamda pompaya yansıyacak 4 lirayı aşan bir artış söz konusu olacaktır.