Akaryakıtta fiyatlar değişti! Benzin ve motorine indirim geldi (7 Haziran akaryakıt fiyatları)
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma akaryakıta indirim ya da zam olarak yansıyor. Petrol fiyatlarının geçtiğimiz günlerde şubattan bu yana en düşük seviyeye gerilemesi akaryakıt fiyatlarına indirim getirdi. Motorin ve benzine gelen indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. Bazı illerde motorinin fiyatı 40 TL'nin altına indi. Peki, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç TL oldu?
Şubattan bu yana en düşük seviyeye gerileyen petrol fiyatlarında, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de petrol talebinin yavaşladığına işaret eden veriler ve küresel arz-talep dengesinin bozulacağı endişeleri etkili oldu. Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin beklentinin güçlenmesiyle tekrar yükselişe geçti.
Petrol fiyatlarının geçtiğimiz günlerde gerilmesi benzin ve motorine indirim olarak yansıdı. Benzin grubunda 1 lira 25 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 21 kuruş indirim geldi. İndirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Haziran akaryakıt fiyatları...
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 40,13 TL
Motorin litre fiyatı: 39,21 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 40,05 TL
Motorin litre fiyatı: 39,13 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 41,13 TL
Motorin litre fiyatı: 40,20 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 41,42 TL
Motorin litre fiyatı: 40,52 TL
Antalya
Benzin litre fiyatı: 41,87 TL
Motorin litre fiyatı: 41,04 TL