Akaryakıtta fiyatlar değişti! Benzin ve motorine indirim geldi (7 Haziran akaryakıt fiyatları)

Şubattan bu yana en düşük seviyeye gerileyen petrol fiyatlarında, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de petrol talebinin yavaşladığına işaret eden veriler ve küresel arz-talep dengesinin bozulacağı endişeleri etkili oldu. Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin beklentinin güçlenmesiyle tekrar yükselişe geçti.

Petrol fiyatlarının geçtiğimiz günlerde gerilmesi benzin ve motorine indirim olarak yansıdı. Benzin grubunda 1 lira 25 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 21 kuruş indirim geldi. İndirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Haziran akaryakıt fiyatları...

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 40,13 TL

Motorin litre fiyatı: 39,21 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 40,05 TL

Motorin litre fiyatı: 39,13 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 41,13 TL

Motorin litre fiyatı: 40,20 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 41,42 TL

Motorin litre fiyatı: 40,52 TL

Antalya

Benzin litre fiyatı: 41,87 TL

Motorin litre fiyatı: 41,04 TL