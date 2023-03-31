Akçansa ilk Entegre Faaliyet Raporu’nu yayınladı

Sabancı Holding ve Heidelberg Materials ortak kuruluşu Akçansa ilk Entegre Faaliyet Raporu’nu ‘Yansımalar’ temasıyla yayınladı.

Şirket, altı sermaye ögesi kapsamında yarattığı değeri ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na olan katkılarını ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’, ‘Çevresel Ayak İzinin Azaltılması’, ‘İnovasyon ve Dijitalleşme’, ‘Döngüsel Ekonomi’, ‘İyi Bir Komşu Olma’ ve ‘İnsan, Uyum ve Şeffaflık’ başlıkları altında paylaştı. Rapor, yedi ayrı paydaş grubu ile yürütülürken, çevreye ve topluma olan etkilerinin büyüklüğünü belirlendi.

Sürdürülebilirlik odaklıyız

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz “Bu yıl ilk kez yayınladığımız entegre faaliyet raporumuz ile finansal sonuçlarımızın yanında çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında gösterdiğimiz performansımızı yarattığımız değer ölçeğinde kamuoyu ile paylaşıyoruz. Etkilerini her gün daha fazla hissettiğimiz iklim krizi ile mücadelede attığımız adımları ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen örnek uygulamalarımızı yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz” dedi. Sürdürülebilirliği iş stratejilerinin merkezinde tuttuklarının altını çizen Yılmaz, “Gelecek planlarımızı bu yönde kurguluyoruz. Sürdürülebilirlik gibi çok boyutlu bir konuyu kapsayıcı bir yaklaşımla ele alıyor; geniş yelpazede insan ve toplum hayatına sürdürülebilir katkı sağlama prensibiyle çalışmaya gayret gösteriyoruz. İlk entegre faaliyet raporumuz 2022 yılındaki çalışmalarımızın, gelecek rotamızın ve paydaşlarımızla birlikte yarattığımız değerin yansıması yönüyle öne çıkıyor” diye konuştu.

Raporda, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global CompactUNGC) ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni de (Women Empowerment Principles - WEPs) çalışmaları da desteklendi.