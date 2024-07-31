AKİB Koordinatör Başkanı Fatih Doğan: Mersin, dış ticaretteki rolünü artırmaya devam ediyor

Mersin’in TÜİK verilerine göre son 5 yıllık dış satım performansının iki katından fazla ivmelendiğini ifade eden Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fatih Doğan, istatistiklere göre 2019 yılında 3,9 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Mersin’in, bu rakamı 2020 yılında 3,21 milyar dolara, 2021 yılında 4,25 milyar dolara, 2022 yılında 6,16 milyar dolara yükselttiğini dile getirdi. Mersin’in deprem felaketinin olumsuz etkilerine rağmen 2023 yılında 7,68 milyar dolar ihracata imza atarak bir önceki yıla kıyasla yüzde 24,65 oranında artış sağladığına dikkat çeken Doğan, kentin 2024 yılının ilk yarısında 4,26 milyar dolar değere ulaşarak ihracat performansını yüzde 26,5 oranında artırma başarısı gösterdiğini belirtti.

“Lokomotif sektör hububat, bakliyat, yağlı tohumlar”

Mersin’in ihracatında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yaş meyve sebze ve kimyevi maddeler ve mamulleri sektörlerinin 2023 yılında dinamo görevi üstlendiğini kaydeden Başkan Doğan, kentin ihracat hacminde en güçlü artışları elektrik-elektronik, hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde elde ettiğini dile getirdi. Doğan, TİM verilerine göre Mersin’in ihracatında hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü 1,08 milyar dolar değer ile birinci sırada yer aldı. İkinci sıradaki yaş meyve sebze sektörü 900,6 milyon dolar değere, üçüncü sıradaki kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 195,7 milyon dolara ulaştı.” dedi.

“En fazla ihracat; Irak, Rusya ve Almanya’ya yapıldı”

187 ülkeye ihracat yapabilen üretim kabiliyetine sahip olan Mersin’in Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 2023 yılında en fazla Irak, Rusya ve Almanya pazarlarına ihracat yaptığını dile getiren Fatih Doğan, kentin ihracat hacminde en güçlü performansı Marşal Adaları, Nepal ve Portekiz pazarlarında yakaladığını belirtti. Mersin’in geçen yıl Irak’a 546,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Fatih Doğan, bu ülkeyi 454,5 milyon dolar değer ile Rusya’nın, 151,5 milyon değer ile Almanya’nın izlediğini söyledi. Marşal Adaları’nda yüzde 357,4 artışla 10,1 milyon dolar değere ulaşıldığını ifade eden Doğan, Nepal’in yüzde 290 artış ve 3,8 milyon dolar değer ile ikinci, Portekiz’in yüzde 242 artış ve 7 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldığını dile getirdi. Doğan, Mersin’in ihracat hacminde anlamlı artışlar sağladığı diğer pazarların da Güney Afrika Cumhuriyeti, İran, Kamerun, Kırgızistan, Letonya, Tacikistan, Tunus, Suudi Arabistan ve Yunanistan olduğunu kaydetti. Doğan, ayrıca mevcut pazarlara yenilerini eklemek için de her yıl hedef pazarlara yönelik çalıştıklarını bildirdi.

“Gemi, yat ve hizmetlerinde 70 kat artışla rekor kırıldı”

2024 yılının ilk yarısında Mersin’in ihracatında hububat ve bakliyat sektörünün liderliğe devam ettiğini vurgulayan Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fatih Doğan, yaş meyve sebze ve kimya sektörlerinin de şeref kürsüsündeki yerini koruduğunu söyledi. Doğan, yılın ilk yarısında Mersin’in, hububat ve bakliyatta 466,3 milyon dolar, yaş meyve sebzede 429 milyon dolar, kimyada 83,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiği bilgisini verdi. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en güçlü artışların gemi, yat ve hizmetleri, meyve sebze mamulleri, deri ve deri mamulleri, fındık ve mamulleri, kuru meyve mamulleri ile su ürünleri ve hayvansal mamullerde yaşandığını belirten Doğan, şunları kaydetti: “Gemi, yat ve hizmetlerinde 70 kat artışla 7,9 milyon dolar değer ile rekor kırıldı. Bu rekoru istikrara kavuşturmak gerekiyor. Buna ilave Ocak-Haziran döneminde Mersin’in en fazla ihracat yaptığı pazarlar 291,2 milyon dolar değer ile Irak, 223,7 milyon dolar değer ile Rusya ve 96,2 milyon dolar değer ile Mısır oldu.”