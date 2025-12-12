Akış360’tan 2026 asgari ücret dönemine rehber: Nitelikli işgücü ve doğru kadro yönetimi

2026 yaklaşıyor, asgari ücrete yönelik güncellemeler hem işverenler hem de çalışanların gündeminden inmiyor. 2025’te net 22 bin 104,67 TL olarak uygulanan asgari ücretin işverene maliyeti 30 bin 880 TL’yi buluyor. Yıllık enflasyonun ekim 2025 itibarıyla %32,9 seviyesinde seyrettiği bu ortamda, 2026 asgari ücretine ilişkin olası düzenlemeler işgücü piyasasının geleceği açısından kritik önem taşıyor. Türkiye işgücü piyasasını yakından takip eden Akış360 Özel İstihdam Bürosu ise işveren ve çalışan perspektifini bir arada dikkate alan kapsamlı bir değerlendirme paylaştı.

“Asgari ücret açıklanmadı ama sahada dönüşüm çoktan başladı”

Asgari ücretin henüz belirlenmemesine rağmen, şirketlerin yeniden yapılanma sürecinde olduğunu kaydeden Akış360 Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akbulut, “2026 asgari ücreti resmen açıklanmamış olabilir. Fakat sahada gördüğümüz realite, işletmelerin şimdiden yeni maliyet düzeyine hazırlanmak zorunda olduğuna işaret ediyor. Böyle bir tabloda işverenler, klasikleşmiş personel bulma yaklaşımını bırakıp stratejik işgücü yönetimine yönelmek zorunda. Türkiye, 2026’ya girerken çalışanların alım gücünün korunması, işverenlerin maliyet baskısının sürdürülebilir hale getirilmesi ve kayıt dışı istihdamla nitelik kaybı riskinin azaltılması gereken üç kritik gerilim hattıyla karşı karşıya bulunuyor” dedi.

“Asgari ücret yalnızca bir rakam değil; ekonomik psikolojiyi belirleyen bir çıpa”

Akış360 Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akbulut, “2026 asgari ücreti konusunda asıl mesele, alım gücünü koruyacak bir artış mı yoksa enflasyonun gerisinde bir zam mı yapılacağı sorusunda düğümleniyor. Enflasyona yakın ya da biraz üzerinde bir artış çalışanlara kısa vadede rahatlama sağlasa da özellikle KOBİ’lerde bordro maliyetlerini kritik seviyelere taşıyabilir. Öte yandan enflasyonun altında kalacak bir zam, işverenlerin maliyet baskısını hafifletirken çalışanların alım gücü, motivasyonu ve işgücü hareketliliği üzerinde ciddi bir baskı yaratabilir” diyerek değerlendirmelerine şunları ekledi:

“Asgari ücret yalnızca bir rakam değil; ekonomik psikolojiyi belirleyen bir çıpa. Bir yanda çalışanların ‘geçinebilir miyim?’, diğer yanda işverenlerin ‘bu maliyetle nasıl ayakta kalırım?’ soruları var. 2026’da bu iki soruya aynı anda yanıt üretecek dengeli bir formüle ihtiyaç var.”

“İnşaat ve gayrimenkul pazarında profesyonel ekip ihtiyacını artıyor”

“Büyük şehirlerde artan barınma, ulaşım ve gıda maliyetleri nedeniyle asgari ücretin açlık ve yoksulluk sınırına ne kadar yaklaşabileceği tartışmaların merkezinde yer alıyor. Bordro maliyetlerindeki olası artışlar, bazı işletmeleri çalışan sayısını azaltma, fazla mesaiyi kısıtlama, dönemsel personel istihdamına yönelme veya dış kaynak kullanımını artırma gibi adımlar atmaya zorlayabilir. Tam da bu noktada Akış360 gibi özel istihdam bürolarının önemi daha da belirginleşiyor” şeklinde konuşan Gökhan Akbulut,

“2026’ya girerken hem yabancı personel temini hem de inşaat sonrası temizlik ve proje teslim ekipleri alanlarında işletmelerin artan ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı çözümler sunuyoruz. Turizmden üretime, otelcilikten hizmet sektörüne kadar birçok alanda yabancı personelin nitelik ve süreklilik açısından önemli bir alternatif haline gelmesiyle birlikte; çalışma izni ve yasal süreçlerin tam ve sorunsuz yönetiminden uyum desteğine, pozisyon bazlı seçme–yerleştirme hizmetlerine kadar tüm süreci profesyonel şekilde üstleniyoruz. Yabancı personel temininin ucuz işgücü arayışı değil, doğru kadrolarla uzun vadeli değer yaratma süreci olduğunu özellikle vurguluyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye’nin canlı inşaat ve gayrimenkul pazarında proje teslim sürelerinin kısalması ve kalite beklentisinin yükselmesi, inşaat sonrası temizlik hizmetlerinde profesyonel ekip ihtiyacını artırıyor” ifadelerini kullandı.

“Doğru sayıda, nitelikte ve maliyette personel bulmanın formülünü sunuyoruz”

2026’da müteahhitlik ve gayrimenkul şirketlerine çözüm ortağı olmayı sürdürürken işletmelerin rekabet gücünü artıracak nitelikli ve güvenilir işgücü çözümlerine odaklanmaya devam edeceklerinin altını çizen Akış360 Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akbulut, “Belirsizliğin hakim olduğu dönemlerde işletmelerin yalnızca maliyet kesintisine odaklanması, plansız işe alım–ani küçülme adımları ya da kayıt dışına yönelmesi, kısa vadede çözüm gibi görünse de uzun vadede nitelik kaybı, yüksek işgücü sirkülasyonu, itibar riski ve ek maliyetlere yol açıyor. Bu nedenle enflasyonist dönemlerde işgücü yönetiminin profesyonel destekle yürütülmesi, işletmelerin sürdürülebilir ve sağlıklı bir insan kaynağı yapısı oluşturması açısından kritik önem taşıyor. İşverenlere ‘doğru sayıda, nitelikte ve maliyette personel’ formülünü sunuyoruz. Çünkü enflasyonist ortamda ayakta kalmanın yolu, profesyonel istihdam yönetimiyle sürdürülebilir bir yapı kurmaktan geçiyor” dedi.

“2026’nın kazananları, işgücünü yatırım şeklinde gören işletmeler olacak”

Hangi işgücü modelinin seçileceği, hangi pozisyonların kalıcı ya da dönemsel yönetileceği ve yabancı personelle proje bazlı ekiplerin nasıl yapılandırılacağı sorularına doğru yanıtı bulmanın belirlenecek rakamdan daha önemli olduğunu söyleyen Gökhan Akbulut, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Yakın zamanda asgari ücret açıklanacak, belki yıl içinde yeniden değerlendirilecek ama işgücü trendleri çoktan değişti. 2026’nın kazananları, personel maliyetini gider kalemi değil; stratejik yatırım olarak gören işletmeler olacak.”