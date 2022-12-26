Aksa Doğalgaz yol haritasını belirledi: 5 yılda 6 milyon abone

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 20'nci yaşını kutlayan Aksa Doğalgaz, yeni yol haritasını belirlerken, alınan kararların görüşülmesi ve hayata geçirmesi için Kazancı Holding yöneticileri ile bir araya gelerek sektörel gelişmeleri ve yeni uygulamaları değerlendirdi.

27 il, 255 ilçe ve beldede doğal gaz dağıtımı gerçekleştiren Aksa Doğalgaz için stratejik kararların alındığı toplantıda, 20 yıllık süreçteki başarılar analiz edildi, gelecek hedefleri belirlendi, yeni operasyonel adımlar sıralandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, Kazancı Holding'in yarım asrı aşan deneyimi ve bilgi birikiminden güç alarak ilerlediklerini belirterek, "Güvenli, ekonomik ve doğa dostu doğal gazı toplumun her kesimine ulaştırma hedefimizle projeler üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 2002 yılında Kazancı Holding’in bir iştiraki olarak kurulduğumuz günden beri faaliyetlerimiz gelişerek büyümeye devam ediyor. Gelecek 5 yılda abone sayımızı her yıl yaklaşık yüzde 10 artırarak 6 milyona ulaştırmayı, yapacağımız yeni yatırımlarla ise doğal gaz dağıtım hattımızı 60 bin kilometrenin üzerine çıkararak vatandaşlarımızı ekonomik, konforlu ve çevre dostu doğal gazla buluşturmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, 2026 yılında, dağıtım bölgelerinde dolaylı olarak 30 binden fazla vatandaşa iş imkanı sunmayı ve personel sayılarını 6 bine ulaştırmayı planladıklarını ifade etti.

Kazancı Holding'in globalleşme stratejileri çerçevesinde operasyonel faaliyetlerini yurt dışına taşıyacaklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Uluslararası yatırım alanlarında daha aktif olacağız. Kapsamlı adımlarımız artacak; 20 yılda edindiğimiz tecrübeyle oluşan hizmet kalitesini, global ölçeğe taşıyacağız ve bunun için gerekli tüm hazırlıkları tamamlıyoruz. 2023 yılının ikinci yarısında yol haritamız kesinleşmiş olacak. Öte yandan enerji talebinin karşılamasında daha da çevreci alternatifler için başarılı Ar-Ge çalışmaları yürüttüğümüzü belirtmek istiyorum. Türkiye'nin enerji arz güvenliğini çeşitlendirmek ve Avrupa ile paralel olarak sıfır emisyonlu hidrojen kullanımını artırmak için başlattığımız Yenilenebilir Gaz Üretilmesi Ar-Ge Projesi devam ediyor. GAZBİR-GAZMER bünyesinde hayata geçirdiğimiz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK'nin yakından takip ettiği bu projemiz kapsamında doğal gaza yüzde 20 oranında hidrojen karıştırıyoruz. Hidrojen hem karbondan arındırma görevi görüyor hem de arzın fazla olduğu durumlarda yenilenebilir enerjiyi depolama ve aktarım aracı olarak kullanılabiliyor. Tüm faaliyetlerimizle sektörümüzün lideri ve ilklerin öncüsü olarak taşıdığımız bayrağı yurt dışında da aynı gururla dalgalandırmak en büyük hedefimiz."