Aksa Enerji, Gana'da yeni bir anlaşma imzaladı

Anlaşma kapsamında santralde üretilen elektriğin 20 yıl süreyle ABD doları bazında garantili satışı yapılacak. Bu yeni santral ile birlikte şirket, Gana'daki mevcut 370 MW'lık kurulu gücüne 350 MW daha ekleyerek ülkede toplam 720 MW kurulu güce ulaşacak.

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı, “Aksa Enerji olarak globalleşme yolculuğumuza başladığımız ilk ülke olan Gana Cumhuriyeti'nde, 350 MW kurulu güce sahip olacak yeni bir santral ile yurtdışındaki gücümüzü artırmaya devam ediyoruz. 2015 yılından bu yana faaliyet gösterdiğimiz Gana'da, ülkenin enerji dönüşümüne verdiğimiz önem doğrultusunda Tema şehrindeki santralimizde başlattığımız yakıt dönüşümü ve başarıyla sürdürdüğümüz çift yakıt teknolojisiyle üretim, Gana 'nın bizlere olan güvenini perçinledi. Kumasi şehrinde kuracağımız 350 MW’lık bu yeni bir santral ve 20 yıllık ABD doları bazlı sözleşme Gana'nın Aksa Enerji’ye duyduğu güvenin sembolüdür. kazandığımız bu güven, bize Gana’daki toplam kurulu gücümüzü 720 MW’a çıkarma fırsatı verdi " dedi.