Aksigorta, BlindLook iş birliği ile dijital kanallarında engelleri kaldırıyor

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla müşteri odaklı çalışmalarını sürdüren Aksigorta, bu kapsamda yeni bir iş birliğini daha hayata geçirdi. Görme engelliler için özgürlükçü teknoloji deneyimleri tasarlayan BlindLook ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, Aksigorta’nın tüm dijital kanallarında sesli yönlendirme özelliği başlatıldı.

Aksigorta’nın müşteri odaklı yaklaşımları ile sigortacılık sektöründe öncü konumda olduğunun altını çizen Aksigorta Pazarlama ve Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, “Aksigorta olarak müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi devamlı olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, BlindLook ile oldukça anlamlı bir iş birliği gerçekleştirdik. İş birliğimiz kapsamında, aksigorta.com.tr, online.aksigorta.com.tr ve Aksigorta Mobil uygulamasında görme engelliler için sesli yönlendirme özelliğini hayata geçirdik. BlindLook’un ses odaklı erişilebilirlik teknolojisi Sesli Simülasyon, tam ve kısmi görme engelli bireyler için ürün ve hizmetleri erişilebilir hale getiriyor; görme engelli bireylerin dijital ürün ve hizmetleri yardıma ihtiyaç duymadan bağımsızca kullanmalarına imkân sağlıyor. Böylelikle, müşterilerimize kapsayıcı ve engelsiz bir dijital sigortacılık deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Eşit ve engelsiz bir dünyaya erişebilme hedefine katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz’’ dedi.