Aksigorta, Boatmate ile iş birliği yapacak

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam eden Aksigorta, bu alandaki iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Start up bir oluşum olan Boatmate ile yeni bir iş birliği sağlayan Aksigorta, yat sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan pazaryeri içerisinde yat sigortası ürünü ile yer alacak. Gerçekleştirilen iş birliği ile Boatmate pazaryerindeki Aksigorta mağazası üzerinden sigorta sektöründe bir ilk olarak tekne bakım hizmetleri, marinalar ve tekne malzemeleri konusunda sorunsuz bir yolculuk imkanı sunan Yat Sigortası ürününe yönelik fiyat teklifi alınabilecek ve poliçe oluşturulabilecek.

Yat Sigortası ile özel amaçla kullanılan yatlarda; kaza, yaralanma veya hastalık durumunda tedavi giderlerinden yedek anahtar gönderimine, geçici kaptan servisinden yedek parça yardımına kadar 7/24 yat yardım hizmetinin yanı sıra, yatın, servis botlarının ya da makine veya teçhizatının çalınması halinde sigorta devreye giriyor. Aynı zamanda yatın sebep olduğu kazalarda çevredeki tekne ve içerisindeki kişiler, liman, iskele, rıhtım gibi sabit ve hareketli cisimlere verilen zararlara karşı da güvence sağlıyor.