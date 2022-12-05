Aktif Bank, AFIS’te yerini aldı

28-29 Kasım tarihlerinde Togo’nun başkenti Lomé’de düzenlenen Africa Financial Industry Summit’te bankalar, fintech’ler, sigorta şirketleri, finans ve ekonomi bakanlıkları bir araya gelerek Afrika ekonomisinin gelişimine ve kıtadaki finansal erişimin tabana yayılmasına katkı sundular. Farklı kurumların iş birliği geliştirme fırsatı yakaladığı etkinlikte, Türkiye’den tek katılımcı olarak Aktif Bank da yerini aldı.

‘’Ticaret Finansmanı ve Muhabir Bankacılık’’ oturumunda da panelist olan Aktif Bank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, her geçen gün Afrika’daki bankacılık ağlarını genişlettiklerini dile getirirken, “Uluslararası bankacılık alanında sadece Türk ihracatçılarına değil tüm dünyaya sunduğumuz dış ticaret hizmetleriyle sektörde önemli bir oyuncuyuz. Aynı zamanda Türkiye’nin Afrika’ya dış ticaretinde ihracatçılarımızın ana partneri olarak rol alıyoruz. Sahip olduğumuz bilgi, beceri ve bağlantılarımız sayesinde oluşturduğumuz finansal köprüleri Türk ihracatçısının hizmetine sunuyoruz; ihracat bedellerinin zamanında ve eksiksiz tahsil edilmesinin yanında banka risklerini de üstlenerek müşterilerimize güvenli ticaretin kapılarını açıyoruz. Afrika’daki Ruanda Temsilcilik Ofisimiz sayesinde ise iş ortaklarımıza artık daha da yakınız. Tüm bu çalışmalarımızla AFIS’te yer almaktan, burada yeni iş birliği fırsatları yakalamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.