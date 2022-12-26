Albaraka Garaj 6’ncı dönem hızlandırma programı başlıyor

Bu yıl toplamda 7 girişim programa katılmaya hak kazandı. Albaraka Türk ve iştiraklerinin üst yönetiminin yer aldığı 'Demoday' etkinliğinde toplam 13 girişimci sunum yapma fırsatı yakaladı. Yapılan değerlendirmeler sonucu Albaraka Garaj 6’ncı Dönem Hızlandırma Programı'na 7 girişim ile devam etme kararı verildi. Hızlandırma programına katılmaya hak kazanan girişimler; Catchpad, Coredinat, Egaranti, Helorobo, Oniki.net, Postuby ve TalentoSound oldu. Girişimlerden Gokido ise Jüri Özel Ödülü'nü kazanarak ürün alımı taahhüdü elde etti. Albaraka Türk Strateji ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Emeç, Albaraka Türk'ün girişim hızlandırma merkezi olan Albaraka Garaj ile girişim ekosistemindeki faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

“7 girişim ile yola devam etme kararı aldık”

Türkiye'deki startup dünyasını, bu yıl 6’ncı dönemine girilen Albaraka Garaj ile birçok konuda desteklemeye devam ettiklerini aktaran Ömer Emeç, şunları kaydetti: “Albaraka Garaj Ön Hızlandırma Programı'na katılan 13 girişimi, düzenlediğimiz 'Demoday' etkinliği kapsamında dinleme fırsatı bulduk. Ekibimiz ve paydaşlarımızla yaptığımız istişarelerin ardından 7 girişim ile yola devam etme kararı aldık. Girişimcilerle iş birliği içerisinde çalışarak girişimlerini büyüteceğimize ve sektör için önemli adımlar atacağımıza inanıyoruz. Albaraka Türk olarak, önceki dönemlerde edindiğimiz tecrübeler ışığında hızlandırma programına katılan girişimlerin ihtiyaçlarına yönelik adımlar atmaya ve girişim ekosistemine katkı sunmaya devam edeceğiz.