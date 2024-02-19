Albaraka Türk’ün 2023 net kârı 3,43 milyar TL

Bankanın ihtiyatlılık politikaları çerçevesinde, 3,41 milyar TL’si 2023 yılında ayrılmış olmak üzere, ayrılan toplam serbest karşılıkları 5,23 milyar TL seviyesine yükseldi.

Banka, 2023 yılında toplam nakdi kredi ve toplanan fonlarını 2022 yılsonuna kıyasla sırasıyla %44,6 ve %43,6 arttırırken, Merkez Bankası’nın liralaşma stratejisine uygun olarak, bilançosundaki Türk Lirası varlıklarının ağırlığını yükselterek, toplam varlıklardaki TL payını 2022 yıl sonuna göre %45’den %53’e çıkardı.

Artan kârlılık ile sermaye yeterlilik oranı güçlendi

Bankanın finansal sonuçlarını değerlendiren Albaraka Türk Genel Müdürü Malek Khodr Temsah, “Bankamızın ortalama özkaynak kârlılığı 2023 yılında bir önceki yıla göre, %21’den %32’e yükselmiştir. Sürdürülebilir kârlılık ve büyüme vizyonumuz doğrultusunda, Bankamızın kâr üretim kapasitesi artış, bilançomuz daha güçlü hale gelerek sermaye yeterlilik rasyomuz Aralık 2023 itibarıyla %17,3 olarak gerçekleşmiştir.” dedi.

Sözlerine Albaraka Türk’ün yıl içerisinde yapmış olduğu yeniliklerle devam eden Temsah, “Geçtiğimiz yıl PTT ile yaptığımız anlaşmaya ilaveten Yapı Kredi ile de ATM kullanımına dair gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde 8.500’den fazla ATM üzerinden hizmet sunmaya başladık. Dijitalleşme stratejimiz doğrultusunda, geleneksel ürünlerimizi dijital kanallardan sunmak için çalışmalarımıza hız verdik. Bu kapsamda, ticari müşterilerimizin kullanımına sunduğumuz dijital ürünlerimizden “Jet Finansman” ürününü hizmetine sunduk.