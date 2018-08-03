Albayrak: OVP eylülün ilk yarısında açıklanacak

03 Ağustos 2018

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi gündemindeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Albayrak NTV canlı yayınında yaptığı konuşmada, "Bu hafta OVP sürecini başlattık. Yapısal olarak çok güçlü bir dönüşüm süreci yaşanacak. OVP mantığında şunu ortaya koyduk, çok daha güçlü, çok boyutlu farklı kesimlerin de içinde olduğu bir program" dedi. Albayrak OVP'nin eylülün ilk yarısında açıklanacağını duyurdu.

Albayrak, şunları söyledi:

"OVP'nin katılımcı düzeyde yoğun bir çerçeveyi, yeni vizyonu, küresel dönüşümü doğru okumayı, çok net ve somut hedefler ile politikaları ortaya koyması gerekiyor. Makroekonomik tahminlerle alakalı grup çalışmaları başladı.

"Faizler aşağı inecek"

"Öncelikli hedefimiz enflasyon ve faizdeki düşüş" diyen Albayrak, "Faizlerin aşağı yönde inmesini önümüzdeki dönemde göreceğiz" şeklinde konuştu.

"Çözüm için irade ortaya kondu"

Albayrak, bugün Singapur'da gerçekleştirilen Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesiyle ilgili olarak, "İki dışişleri bakanı da çözüm yönünde bir iradeyi ortaya koymuş, bu da önemli" dedi. Türkiyenin artık günlük politikalarla yönetilmemesi gerektiğini söyleyen Bakan Albayrak, "Biz hep yapıcı olacağız ama Türkiye olarak her türlü koşula da hazır olacağız. Ayrıca ortalığı karıştırmaya yönelik söylemlere itibar edilmemesi lazım" diye konuştu.

Albayrak'ın konuşmasından diğer satır başları:

MB data setine en güçlü şekilde erişimi olan kurum, bağımsızlık gücünü de biraz oradan alıyor.

Her konuda herkesle mutabık kalamayabilirsiniz, piyasada aynı düşündüğünüz kesimler olduğu gibi ayrı düşündüğünüz de olabilir.

5 yıllık süreci sağlam bir şekilde ortaya koyacağız.

'Türkiye'nin risk primi yakışmıyor deniyor' doğru, bunun aşağı kırılacağı yönünde hiçbir şüphem yok.

BDDK soğutma yönünde önemli bir adım attı, MB'nin adımları da o yönde.

BDDK'nın açıkladığı çok önemli bir tebliğ.

Bu ay, önümüzdeki ve ondan sonraki ay itibarıyla bunların sonuçları daha net görülecek.

Tedbirler açısından çok önemli adımlar attık.

Önümüzdeki dönem uygulayacağımız ihracat odaklı büyüme programı içinde çok güçlü adımlarla daha olumlu gelişecek. Batıdan Doğu'ya çok güçlü adımlar atacağız.

Bakanlıklarımızın bir çoğunda yüzde 30'a varan tasarruf süreci başlatıldı.

Kamu olarak cari disiplin, harcama ve tasarruf noktasında süreci başlattık.