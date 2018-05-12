Albayrak: Türkiye, küresel rekabetteki en avantajlı ülke

12 Mayıs 2018

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ‘İstişare Toplantısı’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nu Bursa iş dünyası temsilcileriyle buluşturdu. Bakan Berat Albayrak, Bursa’nın ticaret ve sanayinin merkezinde yer alan bir kent olduğunu belirterek, “Bursa büyüdükçe Türkiye büyümeye devam ediyor” dedi.



BTSO, yeni dönemin ilk İstişare Toplantısını gerçekleştirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun konuk olduğu toplantıya Bursa iş dünyası yoğun ilgi gösterdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bursa’nın ticaret ve sanayinin merkezi bir kent olduğunu söyledi. Bursa’nın ihracatta başarılara ve rekorlara imza attığını kaydeden Albayrak, “Bursa büyüdükçe Türkiye de büyüyor. 24 Haziran’dan sonra yeni bir sisteme yol alıyoruz. Daha hızlı karar mekanizmalarının hayata geçtiği, daha aktif siyasetle ve icranın harekete geçtiği bir döneme geçiyoruz” diye konuştu. Bakan Albayrak, ticaret dengelerinin, üretimin, teknoloji ve know how transferlerinin artık eski kodlarla okunmayacağını belirtti. “Artık küresel sermaye ve güç, Batı’dan Doğu’ya kayıyor. Bu düzen içinde yeni denge ve dinamikleri harekete geçirmek lazım” diyen Albayrak, Çin ve Hindistan ekonomilerindeki büyümeye dikkati çekti. Yeni dünya düzeni ve Türkiye’nin pozisyonunun iyi okunması gerektiğini ifade eden Berat Albayrak, “2030’a kadar dünyadaki ekosistem başka bir noktaya ilerliyor. Çin ve Hindistan’ın gayri safi milli hasılası büyümeye devam ediyor. Ülkemizin ihracatında dünyanın yarısı olan iki ülkenin payı ise yok denecek kadar. Yeni pazarları genişletmemiz lazım. Dünyanın yarısını asla yok sayamayız” ifadelerini kullandı.



“500 yıllık ekosistem değişiyor”

Türkiye’nin küresel ekosistem içinde en kritik kuşakta yer aldığını aktaran Albayrak, şöyle konuştu: “500 yıllık ekosistem değişiyor. Ticaret dengesi ve ana yolları değişiyor. Türkiye, bu yeni ekosistemin içinde küresel rekabette en avantajlı ülke.” Yenilenebilir enerjinin kaynak çeşitliliğinin en kritik alanı olduğunu dile getiren Albayrak, Bursalı firmaların üretim tecrübesinden faydalanmak istediklerini vurguladı. Albayrak, “Yerlileştirme konusuna önem veriyoruz. Bir rüzgar türbini içerisinde 8 bin parça var. Bunun içinde Bursa sanayisinin üretebileceği parçalar da var. Türkiye, bu teknolojileri sanayi ve ticaret odalarımızın piyasa rekabet koşulları içinde, hem maliyet rekabeti hem kalite ve pazar rekabeti noktasında, bölgenin tek kritik ülkesi. Güçlü bir Türkiye vizyonuyla ülkemizi hedeflerine ulaştıracak bu ideallerle hep birlikte çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.



BTSO’dan ‘Yeşil Büyüme Projesi’

BTSO olarak Bursa’nın enerji alanındaki 2023 stratejileri doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, yeşil ile sanayi kenti Bursa’yı birlikte geleceğe taşımak adına ‘Yeşil Büyüme Projesi’ni hayata geçirdiklerini vurguladı. Proje kapsamında Enerji ile Çevre ve Temiz Üretim konseylerini kurduklarını, BEBKA’nın destekleriyle Enerji Verimliliği Merkezi’ni Bursa’ya kazandırdıklarını anlatan İsmail Kuş, 50’ye yakın firmanın katılımıyla Yenilenebilir Enerji kümelenmesini hayata geçirdiklerini, rüzgar, güneş ve biyokütle alanlarında alt kümeler içinde çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. İsmail Kuş, Türkiye’de 4. sanayi devrimine model olacak TEKNOSAB’da güvenilir ve alternatif enerji kaynaklarından beslenen akıllı fabrika binalarının temellerinin de yakın zamanda atılacağını belirterek, “Türkiye ekonomisinin lokomotifi Bursa, katma değerli ve yüksek teknolojili projelerle birlikte sanayimizdeki verimliliği artıran, firmalarımızın rekabet gücünü yükselten yatırımların da merkezi olmaya devam edecektir” dedi. Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Bakan Berat Albayrak, Bursa iş dünyasının talep ve önerilerini dinledi. Toplantıya, Bursa Milletvekilleri, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve iş dünyası temsilcileri katıldı.