Aldatıcı reklamlara 5 ayda 39,6 milyon lira ceza

Reklam Kurulu tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 219 dosyadan 200'ü mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte 9 milyon 713 bin 552 lira idari para cezası uygulanmasına ve 12 dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Böylelikle, yılın ilk 5 ayında Kurul tarafından 1159 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1031 dosya hakkında durdurma ve 39 milyon 555 bin 306 lira idari para cezası uygulanması ile 28 dosyada erişimin engellenmesi uygun bulundu.

Sahte tüketici yorumlarına da ceza

Kurul, kullanıcı deneyimlerine yönelik sahte yorumları da toplantısında ele aldı. Başta e-ticaret pazar yerleri olmak üzere internet üzerinden kurulan mesafeli sözleşmeler de satın alma tercihlerinde önemli bir yeri olan kullanıcı deneyimlerine ilişkin sahte ve asılsız tüketici değerlendirmeleri ile sıralama uygulamaları incelendi.

Bu şekilde, satıcı, sağlayıcılar ya da satılan ürün hakkında haksız rekabete ve tüketici mağduriyetine yol açacak şekilde gerçek dışı algıya sebebiyet veren uygulamalar ele alındı. Söz konusu eylemlerde bulunanlar hakkında durdurma ve idari para cezası ve verilmesine, ayrıca ilgili internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verildi.