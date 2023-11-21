Alışveriş merkezi ve marketlere toplam 6 milyar TL ceza kesildi

Yaklaşık 6 milyar TL tutarında para cezasının verildiği kararların lehe sonuçlandığını belirten Bolat, 358 milyon TL tutarındaki kararların ise aleyhe sonuçlandığını geride kalan tutarla ilgili olarak herhangi bir mahkeme sürecinin olmadığını belirtti.

Bolat, Rekabet Kurumu Kurul kararı ile kamuoyunda zincir marketler kararı olarak bilinen ve toplamda 2 milyar 682 milyon 539 bin TL ile en büyük idari para cezasının kesildiğini de ifade etti.

Para cezalarının sadece marka teşebbüslere verildiğine ilişkin eleştiriye yönelik olarak Rekabet Kurumu’nun açıklamasını da aktaran Bolat, cezaların teşebbüslerin ciroları üzerinden verildiği için teşebbüsün büyük ya da küçük olması gibi durumların ceza miktarı bakımından herhangi bir etkisinin bulunmadığını açıkladı.

Rekabet Kurumu’nun verilen para cezası kadar pazarın rekabete nasıl açılabileceğine yönelik rehberlik etme amacı olduğunu dile getiren Bolat, bu çerçevede çok sayıda soruşturmada ihlal karşısında rekabetçi ortamın nasıl sağlanacağını gösteren nokta atışı tedbirlerin de alındığını dile getirdi.

Bolat, verilen para cezalarının yanı sıra verilen kararların tüketici refahı üzerindeki etkilerini ölçmek üzere uluslararası standartlara uygun olarak yapılan analizlerle de 2021-2022 yıllarında tüketiciye 134,6 milyar TL fayda sağlandığının da görüldüğünü de sözlerine ekledi.

Türk Eximbank'ı ziyaretine yönelik kendi sosyal medyası üzerinden değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Türk Eximbank, Ekim 2023 sonu itibarıyla ihracatçılarımıza 15,1 milyar dolar kredi, 18,5 milyar dolar sigorta ve garanti olmak üzere toplam 33,6 milyar dolar destek sağladı'' açıklamasını yaptı.

İhracatı Geliştirme AŞ'ye de ziyarette bulunan Bolat, sosyal medya hesabından “17 Kasım itibarıyla kuruma 15 bin 10 kefalet başvurusu yapıldı. Onaylanan 12 bin 340 başvuru ile ihracatçılarımızın yaklaşık 63,2 milyar lira tutarındaki kredisi için 53,4 milyar lira değerinde kefalet sağlanmıştır” açıklamasında bulundu.