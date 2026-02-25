Almanya'da ekonomik göstergeler toparlanmaya işaret ederken şirketler işten çıkarmalara devam ediyor. Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo), verilerine göre Almanya'da ocakta 93,4 puan olan istihdam barometresi, bu ay 93,1 puana gerileri.

Şirketler daha fazla işten çıkarma planlarken özellikle ihracata dayalı sanayi kollarında, başta otomotiv olmak üzere hemen hemen tüm sektörler kadro daraltmayı hedefliyor. Hizmet sektörünün istihdam barometresi de negatif gerilerken bilgi teknolojileri, hukuk ve vergi danışmanlığı alanlarında personel arayışı sürüyor. Ticaret sektörü daha az çalışanla yoluna devam etmeyi planlarken inşaat sektöründe az da olsa personel alımı devam ediyor.

Şubatta beklentilerin üzerinde artarken sanayi siparişleri, son 5 aydır aralıksız büyüyerek Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

İş Ortamı Güven Endeksi beklentilerin üzerinde artarken, sanayi siparişleri son 5 aydır aralıksız büyüyerek Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken pozitif etkiler ve büyüme ile GSYH'de artış beklentisi de istihdam piyasasına yansımıyor.

Alman devlerinde 'yeniden yapılanma' dalgası

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da dev şirketler artan maliyet, zayıf talep ve Çin rekabeti nedeniyle karlılıklarını korumaya odaklanırken, işe alımları dondurmaya ve kapsamlı işten çıkarma planlarını devreye sokmaya hazırlanıyor.

Büyük ölçekli şirketlerden art arda gelen yeniden yapılanma haberleri ise Alman kamuoyunda endişeyi tırmandırıyor. Şirketlerin verimlilik artışı sağlamak adına başvurduğu bu stratejik geri çekilme, ülkenin sanayi gücü ve iş gücü piyasası üzerindeki belirsizliği de derinleştiriyor.