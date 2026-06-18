Alman kimya devi küresel çapta 3 bin 200 kişiyi işten çıkaracak

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Küresel çapta faaliyet gösteren Alman kimya devi Evonik Industries, önümüzdeki 3 yıl içinde 3 bin 200 çalışanın işine son vereceğini duyurdu.

Kesintilerin çoğunu Almanya’da gerçekleşeceği, bu yıl sona ermesi planlanan maliyet azaltma programının da uzatılacağı bildirildi.

Binlerce pozisyon işsizlik tehdidinde

CEO Christian Kullmann "Küresel siyasi durum belirsizliğini koruyor. Ekonomik büyüme ise ısrarla zayıf seyrediyor" ifadelerini kullanırken şirket mevcut program kapsamında 2026 sonuna kadar 2.800 kişiyi işten çıkarmış olacak.

Yeni kesinti turu ise Almanya’daki 2.150 pozisyonu kapsıyor. Şirket, artan rekabet ve zayıf ekonomik koşullar nedeniyle baskı altında bulunuyor.

Polyester işinden de çıkacak

Buna ek olarak Evonik, 2027 yılında küresel polyester işinden de çıkmayı planlıyor. Bu karar da Almanya’daki Witten ve Marl tesisleri ile Çin’deki Şanghay lokasyonunda yaklaşık 350 pozisyonu etkileyecek.

Birimi denetleyen yönetim kurulu üyesi Lauren Kjeldsen ise küresel rekabet baskısı, Avrupa’daki yapısal dezavantajlar ve azalan pazar dinamiklerine dikkat çekerek alternatiflerin uzun vadede Evonik için ekonomik olarak uygulanabilir olmadığını söyledi.