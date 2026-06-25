Almanya cephesinden şaşırtan tüketici güveni tablosu geldi

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Almanya ekonomisi yaz aylarına girerken hanehalkı beklentilerinde sınırlı bir denge arayışı yaşıyor. Tüketici güveni verileri ülkenin ekonomik toparlanma çabalarının yavaş bir hızda ilerlediğini gösteriyor. Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) ve GfK pazar araştırmaları kurumu perşembe günü ortak bir rapor yayımladı. Hazırlanan rapor piyasaların merakla beklediği temmuz ayı göstergelerini gün yüzüne çıkardı.

Araştırmacılar Tüketici Güven Endeksinin temmuz ayı için eksi 29.2 puan seviyesine ulaştığını duyurdu. Kurumlar haziran ayına ait veriyi eksi 29.7 puan olarak yukarı yönlü revize etti. NIM Tüketici İklimi Bölüm Başkanı Rolf Buerkl endeksin şu anda oldukça düşük bir seviyede dengelendiğini vurguladı. Analistler geçen yılın temmuz ayında tüketici güveni göstergesinin eksi 20.0 puan düzeyinde bulunduğunu hatırlattı.

Tüketici güveni denkleminde gelir beklentileri ve ekonomik umutlar dipten dönmeye çalışıyor

Ankete katılanların gelecek 12 aylık genel ekonomik duruma yönelik değerlendirmelerini yansıtan ekonomik beklentiler endeksi haziran ayında eksi 8.7 puan olarak kayıtlara geçti. Enstitüler mayıs ayında ekonomik beklentiler verisini eksi 11.2 puan şeklinde ölçmüştü. Piyasalar 2025 yılının haziran ayında ekonomik beklentilerin 20.1 puan gibi oldukça pozitif bir bölgede yer aldığını unutmuyor. Devasa düşüş Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki yapısal endişelerin sürdüğünü kanıtlıyor.

Hanelerin gelecek 12 aylık finansal gelişimini gösteren gelir beklentileri alt endeksi de haziran ayında eksi 12.2 puan seviyesinde gerçekleşti. Araştırma görevlileri mayıs ayında gelir beklentileri verisini eksi 13.0 puan olarak hesaplamıştı. Katılımcılar tüketici güveni anketinde gelir beklentilerini 2025 yılının haziran ayında 12.8 puan seviyesinde tutuyordu. Buerkl gelir beklentilerinin sadece çok hafif bir toparlanma eğilimi sergilediğini belirtiyor.

Harcama eğilimi zayıflarken tasarruf tutkusu rekor kırıyor

Büyük çaplı eşyalar satın almak için doğru zaman olup olmadığını ölçen satın alma isteği göstergesi haziran ayında eksi 13.4 puan değerini aldı. Tüketiciler mayıs ayında satın alma isteği verisini eksi 13.2 puan seviyesinde belirlemişti. Hanehalkı 2025 yılının haziran ayında satın alma isteği endeksini eksi 6.2 puan olarak şekillendirmişti. Zayıf tüketici güveni alışveriş iştahını baskılayarak perakende sektörünün büyüme hayallerine gölge düşürüyor.

Alman halkının tasarruf etme isteği ise haziran ayında 13.9 puan seviyesinde sabit kalarak inatçı gücünü korudu. Veri toplayıcılar mayıs ayında tasarruf etme isteği endeksini yine 13.9 puan olarak açıklamıştı. Tasarruf etme isteği 2025 yılının haziran ayında da tam olarak 13.9 puan seviyesindeydi. Buerkl savaş öncesi ekonomik seviyelere dönüş yönünde henüz hiçbir işaret bulunmadığının altını çiziyor.

Tüketici güveni araştırmasının teknik detayları ve hesaplama yöntemi

GfK kurumunun tüketici güveni metodolojisine göre göstergede yaşanan bir puanlık değişim özel tüketim harcamalarında yıllık bazda yüzde 0.1 oranında değişime karşılık geliyor. Endeksin sıfırın üzerinde bir değer alması özel tüketimde önceki yıla kıyasla büyüme yaşandığını ifade ediyor. Göstergenin sıfırın altında kalması önceki yılın aynı dönemine göre harcamalarda net bir daralmaya işaret ediyor. Raporu hazırlayan ekipler son anketi 2026 yılının 4 Haziran ile 15 Haziran tarihleri arasında topladıklarını bildiriyor.