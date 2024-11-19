Almanya ilk sırada: Türkiye’nin makine ihracatı 10 ayda 23,3 milyar dolar oldu

Türkiye’nin yılın ilk 10 ayında gerçekleştirdiği toplam makine ihracatı, miktar bazında yüzde 4,3 düşerek 3,1 milyon ton olurken, değer bazında geçen yıl ile aynı seviyede kalarak 23,3 milyar doları buldu. Kilogram başına ortalama ihracat fiyatı 7,5 dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında ise ihracat 2,5 milyar doları aşarak aylık bazda yüzde 4,3 artış gösterdi.

En fazla ihracat, evsel ve endüstriyel soğutma makineleri kategorisinde yapılırken, içten yanmalı motorlar, inşaat ve madencilik makineleri, pompalar ve kompresörler ile tarım makineleri 1 milyar dolarlık sınırı geçen diğer dallar arasında yer aldı.

Almanya İlk Sırada

İhracat pazarlarında ilk sırayı 3 milyar doları aşan Almanya aldı. Almanya’yı, yüzde 15,8 düşüşe rağmen Rusya takip ederken, ABD ise yüzde 7,5’lik artışla üçüncü sırada yer aldı.

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, ABD’deki seçim belirsizliklerinin geçici olarak sonlandığını, ancak Trump’ın yeniden başkan olmasının küresel ticaret üzerindeki etkilerinin sektörü yakından ilgilendirdiğini belirtti. Karavelioğlu, "Yükselen korumacılık duvarları küresel büyümeyi zayıflatabilir ve üreticileri hedef alan vergiler dezenflasyon çabalarını engelleyebilir," dedi.

Çin İle Ticaret Dengesi Eleştirisi

Türkiye’nin yıllık 16 milyar dolarlık makine dış ticaret açığının büyük bir kısmının Çin’den kaynaklandığını ifade eden Karavelioğlu, "Çin’e yılda sadece 150 milyon dolarlık makine satabiliyoruz. Ticaret dengesi sağlanmalı," diye konuştu.

İstihdamda Düşüş Sinyali

Makine sektöründe son 4 yılda yüzde 72 üretim artışı sağlanırken, bu yıl üretimde yüzde 8’lik bir düşüş yaşandı. İstihdamda ise yüzde 40’lık artışın ardından son 12 ayda yüzde 1’lik bir azalma oldu. Karavelioğlu, "Maliyetlerin yönetilememesi durumunda istihdam kayıpları kaçınılmaz olabilir," uyarısında bulundu.