Almanya'dan faiz artışı sinyali

Avrupa ekonomisi, jeopolitik risklerin gölgesinde yeni bir sınavla karşı karşıya. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel’in açıklamaları, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) nisan ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Özellikle Orta Doğu’da tırmanan çatışmaların enerji fiyatları üzerinden enflasyonu yukarı çekme riski, para politikasında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

Jeopolitik riskler enflasyonu tetikliyor

Nagel, artan askeri gerilimlerin orta vadeli enflasyon görünümünü bozabileceğine dikkat çekti. Enerji arzına yönelik tehditlerin petrol fiyatlarını yukarı çekmesi, Euro Bölgesi’nde fiyat baskılarını yeniden artırabilir.

ECB’nin şu an “bekle-gör” stratejisini sürdürmesine rağmen, bu risklerin gerçekleşmesi halinde nisan toplantısında faiz artışının gündeme gelmesi bekleniyor.

Geçmiş hatalar tekrarlanmayacak mesajı

Nagel, 2022’de Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yaşanan yüksek enflasyon dönemini hatırlatarak, o süreçte fiyat baskılarının yeterince hızlı ciddiye alınmadığını vurguladı. Bu deneyimin, ECB’nin mevcut kriz yönetiminde daha hızlı ve kararlı adımlar atmasını sağlayabileceğini ifade etti.

Uzmanlara göre bu açıklamalar, ECB içinde daha sıkı para politikası yanlısı görüşlerin güç kazandığını gösteriyor.

Faiz artışı ihtimali piyasaları hareketlendirdi

ECB, son toplantısında politika faizlerini sabit tutmuş olsa da, karar metninde enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerinde “belirgin” etkiler yaratabileceği uyarısında bulunmuştu.

Piyasalarda ise gözler şimdiden nisan ayı toplantısına çevrilmiş durumda. Avrupa basınına göre, Orta Doğu’daki gerilimin sürmesi halinde faiz artışı seçeneği güçlü bir şekilde masada olacak.

Enflasyon senaryoları endişe yaratıyor

ECB’nin önceki tahminlerine göre Euro Bölgesi’nde enflasyonun 2026’da %2,6 seviyesinde olması bekleniyordu. Ancak enerji krizinin derinleşmesi halinde bu tahminlerin geçerliliğini yitirebileceği değerlendiriliyor.

Daha karamsar senaryolarda ise enflasyonun 2027 başında %6’nın üzerine çıkabileceği ve ekonominin resesyona girebileceği öngörülüyor.

ECB’den veri odaklı mesaj

Tüm bu gelişmelere rağmen ECB, kararlarını veri odaklı almaya devam edeceğini ve önceden belirlenmiş bir faiz patikasına bağlı kalmayacağını vurguladı.

Ancak uzmanlara göre Nagel’in açıklamaları, Avrupa’da para politikasının yönünün yeniden sıkılaşmaya dönebileceğinin en güçlü işaretlerinden biri olarak görülüyor.