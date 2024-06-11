Altın Fed'in faiz kararını bekliyor: Altında son durum... Gram ve çeyrek altın kaç TL? (11 Haziran)

ABD'de cuma günü beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisi sonrası ve hafta sonu gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarıyla varlık fiyatlarında belirsizlikler sürüyor. Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandı. Altının ons fiyatındaki kaydedilen düşüşte, Fed'in faiz indirimine beklenenden daha geç başlayacağına ilişkin endişelerin artması etkili oldu. Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı.

Ons altın güne 2 bin 310 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 298 dolar, en yüksek de 2 bin 312 dolar seviyesi görüldü. Şu dakikalarda ons altın 2 bin 302 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın güne 2 bin 402 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 391 lira, en yüksek de 2 bin 408 lira seviyesi görüldü. Şu dakikalarda 2 bin 302 liradan alıcı buluyor.